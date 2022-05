France: Jean Castex, après Matignon, retour à Prades

Remaniement imminent en France. Emmanuel Macron va nommer un nouveau Premier ministre pour marquer le début de son second quinquennat, trois semaines après sa réélection. Jean Castex s'apprête donc à rendre les clés de Matignon. Le futur ex-chef du gouvernement a déjà fait ses cartons et assure partir « sans remords ni regrets » après 22 mois à la tête du pays.

Jean Castex sait déjà ce qu'il va faire après Matignon : retourner dans sa maison des Pyrénées et repeindre ses volets. Ces confidences glissées au journal Le Parisien résument bien l'image qu'aura travaillée le Premier ministre pendant près de deux ans au sommet de l'Etat : celle d'un homme chaleureux et proche du quotidien des Français.

La politique nationale, c'est fini, assure l'ancien maire du village de Prades dans les Pyrénées-Orientales alors qu'Emmanuel Macron l'aurait bien gardé dans son équipe, à la tête du ministère de l'Education ou d’un portefeuille social.

Une nomination surprise

Son arrivée à la tête du gouvernement a surpris toute le monde, même au sein du camp d'Emmanuel Macron : inconnu du grand public, sans poids politique mais habitué des cabinets ministériels, certains de ses camarades de la « Macronie » avaient d'ailleurs moqué son accent du sud-ouest et ses costumes un peu trop larges. Mais son côté chaleureux et son expérience des rouages de l'administration en font un chef d'équipe apprécié par ses ministres et un chef de gouvernement efficace.

Sans écurie politique ni ambition élyséenne, Jean Castex ne fera pas d'ombre à Emmanuel Macron, contrairement à son prédécesseur, Edouard Philippe qui quitte le gouvernement plus populaire que le chef de l'État.

Chef de la majorité de facto, Jean Castex sera resté éloigné des négociations internes pour les législatives et des querelles partisanes. A l'image de sa participation à la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron quasi inexistante.

Premier ministre du Covid et des collectivités locales

Quand Jean Castex remplace Edouard Philippe à Matignon en juillet 2020, le gouvernement espère alors tourner la page du Covid. Mais l'ex « M. déconfinement » doit reprendre du service. Jean Castex enchaîne les conférences de presse sur la crise sanitaire avec son lot de restrictions. Il se fait connaître des Français, quitte à perdre des points dans les cotes de popularité.

Une fois la pandémie dépassée, Jean Castex défendra les trains de nuit - l'une de ses passions -, son amour du rugby, et parcourra le pays - 351 déplacements au compteur, un record à Matignon - pour retisser le lien avec les collectivités locales et afficher sa proximité avec la population.

Un passage quasiment sans faute

Plus personne n'ose désormais critiquer Jean Castex. Emmanuel Macron lui a encore rendu un hommage appuyé la semaine dernière lors du dernier Conseil des ministres. Ses collègues du gouvernement et de la « Macronie » louent son « bon sens » et sa « proximité ».

Même les adversaires politiques du président auront épargné Jean Castex et gardé une distance bienveillante.

Seule ombre au tableau : Jean Castex est épinglé pour avoir abusé du Falcon de la République pour ses nombreux allers-retours en avion entre Paris et son fief de Prades.

