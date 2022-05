Au procès du 13-Novembre, «vous ne pouvez pas tuer le rock'n roll»

Après une nouvelle interruption liée à un cas de Covid-19 parmi les accusés, le procès des attentats du 13 novembre 2015 a repris ce mardi 17 mai avec de nouveaux témoignages de parties civiles, et notamment les membres du groupe les Eagles of Death Metal qui étaient en concert au Bataclan ce soir du 13 novembre.

« Ce concert, c’était le meilleur de la tournée. » Tout de noir vêtu, Eden Galindo, l’ex-guitariste du groupe, est le premier à se présenter à la barre. Quand les premiers coups de feu retentissent aux alentours de 21h40 dans la salle de concert du Bataclan où les Eagles of Death Metal se produisent ce soir-là, il pense que c’est la sono qui a explosé. Jesse Hughes, le chanteur du groupe, lui, comprend tout de suite. Aidé d’une interprète, il précise : « J’ai grandi dans une communauté désertique de Californie, c’est un bruit que je connais bien. Je sentais la mort rôder au-dessus de nous ».

Eden Galindo reste hanté par les regards du public au premier rang. Les deux artistes racontent la panique, la recherche de la fiancée du chanteur qu’ils mettent plusieurs minutes à retrouver, la fuite. L’angoisse en attendant de savoir ce qu’il était advenu de leur équipe. Deux membres de la tournée sont morts. « Mais je savais déjà que nous avions perdu des amis, dit Jesse Hughes, tous les gens dans cette salle étaient mes amis. »

« En rentrant chez moi, je savais que je ne serais plus jamais le même », dit Eden Galindo qui depuis a quitté le groupe. Jesse Hughes, lui, pensait qu’il ne remonterait plus jamais sur scène. « J’avais peur d’être devenu un fromage qui attirerait les souris ». « Ils ont essayé de tuer la musique, mais ils ont échoué. » En conclusion, Jesse Hughes, très ému, cite Ozzy Osborne, « le parrain du Death Metal » : « You can’t kill rock’n roll » (« Vous ne pouvez pas tuer le rock’n roll »).

Les Eagles of Death Metal se sont produits en concert à Paris en février 2016 et tout récemment fin avril. Plusieurs des parties civiles étaient retournées les voir. « La conséquence de ces attentats, c'est que j'ai une grande famille d'amis et c'est sans doute l'une des plus belles choses que j'ai jamais vues », confie le chanteur à RFI. Six ans et demi après les attaques de Paris et Saint-Denis qui ont fait 130 et des centaines de blessés, le chanteur du groupe de rock dit être parvenu à pardonner aux accusés. « Tout le monde peut se perdre et chacun doit trouver sa voie, tout particulièrement ces hommes-là, dans le box. J'espère qu'ils trouveront la paix divine. Je n'étais pas prêt à leur pardonner au début. Mais j'y suis arrivé. »

Après Eden Galindo et Jesse Hughes, une vingtaine de femmes et d'hommes, rescapés du Bataclan, ont raconté leur expérience traumatisante et leur souffrance persistante plus de six ans après les attaques qui ont causé la mort de 130 personnes à Paris et Saint-Denis. Les auditions des parties civiles doivent se poursuivre jusqu'à vendredi. Les avocats des parties civiles commenceront leurs plaidoiries lundi. Le verdict est attendu le 29 juin.

