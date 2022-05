France: la justice ordonne la réouverture de la grande mosquée de Beauvais

Le ministre français de l'Intérieur, lors d'une conférence de presse à l'Élysée, à Paris le 28 avril 2021. AP - Gonzalo Fuentes

En décembre dernier, la préfecture de l'Oise, au nord de Paris, avait ordonné la fermeture de la grande mosquée de Beauvais. En cause, les prêches d'un imam que le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin avait publiquement accusé d'« attaquer le modèle républicain et la France » et de promouvoir le djihad. Cinq mois plus tard, le tribunal administratif d'Amiens ordonne sa réouverture immédiate, jugeant suffisants les changements apportés depuis la fermeture.