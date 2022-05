Au procès du 13-Novembre, le sourire de Naïma

Au procès des attentats du 13 novembre 2015, les rescapés des attaques et les proches des victimes qui n'ont pas pu s'exprimer en octobre dernier se succèdent de nouveau à la barre. Ce mercredi, la cour a pu entendre le récit solaire et poignant de Naïma, 16 ans à l'époque, présente au Bataclan.

À peine arrivée à la barre, Naïma, petite blonde en robe noire et jaune, se tourne vers les accusés. Très émue, elle s'adresse à eux : « J'avais un peu peur de voir vos visages. Mais en fait, ça me fait du bien. » Plus tard, elle le leur redira, ajoutant : « Ça vous redonne de l'humanité et ça m'aide beaucoup. »

Fait inhabituel dans un procès, les nombreuses parties civiles (plus de 2 400 au total), rescapés ou proches des victimes des attaques, ont droit de nouveau à la parole cette semaine avant que débutent les plaidoiries de leurs avocats à partir de lundi. Les parties civiles qui le souhaitaient avaient déjà eu l'occasion de s'exprimer à la barre de ce procès hors norme en octobre.

Ce mercredi, elles sont une quinzaine à se succéder à la barre. Première à intervenir, Vanessa, 33 ans, la voix tremblante, raconte son déni le soir des attaques et longtemps après. Jusqu'au jour où elle n'a plus dormi. Karina, une Américaine s'exprimant en français, se souvient quant à elle de la musique qu'elle croyait entendre depuis le « tout petit placard » où elle s'était cachée au début de l'attaque, avant de réaliser qu'il s'agissait des « gémissements des gens en train de mourir » et qui a découvert dès le lendemain le stress post-traumatique.

Sur un fil

Et puis Naïma. Comme tant d'autres, la vie de la jeune fille a été bouleversée par les attentats, rapporte notre envoyée spéciale au palais de justice de Paris, Marine de la Moissonnière. Aujourd'hui, elle tient à dire à la cour d'assises spéciales qu'elle « marche sur un fil tenu par deux géants qui sont ma force et ma joie ». « Parfois, il casse et je tombe », explique-t-elle. « C'est comme après un deuil. On ne sait pas ce qu'on a le droit de dire. Est-ce qu'on peut s'habiller en couleur, rire aux éclats, danser, ajouter de la vie alors qu'elle a été perdue ? »

À plusieurs reprises, cette rescapée du Bataclan dit qu'elle ne veut blesser personne, surtout pas ceux qui ont perdu quelqu'un ce soir du 13 novembre 2015 où trois commandos ont fait 130 morts et des centaines de blessés à Paris et Saint-Denis. « Je porte en moi la peine des gens que j'ai vu mourir », dit encore Naïma qui ne supporte plus la violence. « J'aime à savoir qu'ils ne nous ont pas tous tuer, que je peux continuer à vivre pour moi, mais aussi pour les autres ». « J'adore vivre. »

Avec un grand sourire, très doux, Naïma plante son regard dans celui du président, puis s'en va. Les accusés la suivent du regard.

