Ehpad: l'UFC-Que Choisir dénonce une «fracture territoriale» en France

Une étude de l’UFC-Que Choisir dévoile la « fracture territoriale » qui frappe les seniors devant entrer en Ehpad. L’offre de places dans ce type d’établissements spécialisés en France et son prix moyen masquent des disparités départementales considérables.

Il est plus facile de trouver une place en Établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) quand on habite à Mende en Lozère, plutôt qu'à Paris. L'étude montre que la fracture territoriale est également financière : si le loyer mensuel d’une place en Ehpad atteint 2 200 euros en moyenne en France, les prix varient du simple au double. La capitale étant la plus chère.

« Manque d'investissement »

Odette Merey a participé à l'étude UFC-Que Choisir. Elle dénonce le manque d'investissement dans les Ehpad publics. « Comme il n’y a pas d’établissements en nombre suffisant pour accueillir les résidents, il y a eu effectivement des sociétés privées qui se sont implantées et qui pratiquent des tarifs qui ne sont pas comparables avec les tarifs pratiqués par les établissements publics. »

Les Ehpad privés sont en effet facturés en moyenne 50% plus cher que les structures publiques. Et les personnes âgées n’y sont pas mieux traitées que dans le public. « Les établissements publics sont plus dotés en infirmiers que le secteur privé. Donc on se demande où se justifie la différence de coût. »

Créer de nouvelles places dans le public

Pour que chaque senior qui le désire puisse vivre en Ehpad à un tarif raisonnable, l’association estime important que la création de nouvelles places en Ehpad se fasse essentiellement dans les structures publiques.

