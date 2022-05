France: le gouvernement de la Première ministre Élisabeth Borne annoncé

La composition du nouveau gouvernement français est enfin connue. Ce vendredi 20 mai 2022, la Première ministre Élisabeth Borne a livré la liste de ses ministres, près d'un mois après la réélection d'Emmanuel Macron à la présidence et trois semaines avant les élections législatives de juin.

Ce casting gouvernemental était scruté de près, il a été annoncé ce vendredi 20 mai. Un gouvernement qui devrait ensuite s'élargir, notamment avec des secrétaires d'Etat, au début de l'été, à la lumière des résultats du scrutin des législatives.

En attendant, certains ministres comme Bruno Le Maire (Économie, Finances), Gérald Darmanin (Intérieur), et Eric Dupont-Moretti (Justice) ont été reconduits. De nouvelles têtes sont arrivées: Pap Ndiaye à l'Éducation ou Brigitte Bourguignon, ministre de la Santé et de la Prévention.

Jean-Yves Le Drian (Europe et Affaires étrangères) et Florence Parly (Armées), ont été, eux, remplacés respectivement par Catherine Colonna, ex-ambassadrice de France à Londres, et Sébastien Lecornu.

Agnès Pannier-Runacher, anciennement ministre déléguée chargée de l'Industrie, hérite du ministère de la Transition énergétique. Amélie de Montchalin, devient ministre de la Planification écologique et des Territoires.

Le premier Conseil des ministres se tiendra lundi 23 mai autour du président Emmanuel Macron.

La liste du gouvernement

Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, Catherine Colonna.

Ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher.

Ministre de l’Education nationale et de la jeunesse, Pap Ndiaye.

Ministre de l’Economie, finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire.

Ministre des Armées, Sébastien Lecornu.

Ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin.

Ministre du Travail, de l’emploi et de l’insertion, Olivier Dussopt.

Ministre des Outres-mer, Yaël Braun-Pivet

Ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, Amélie de Montchalin

Garde des sceaux, ministre de la Justice, Eric Dupond-Moretti.

Ministre de la Culture, Rima Abdul Malak.

Ministre de de la Santé, Brigitte Bourguignon.

Ministre de la Solidarité, de l’Autonomie et des Personnes handicapées, Damien Abad

Porte-parole du gouvernement, Olivia Grégoire.

Ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, Sylvie Retailleau.

Ministre de l’Agriculture et alimentation, Marc Fesneau.

Ministre de la Transformation et de la fonction publique, Stanislas Guérini.

Ministre des Sports et des Jeux olympiques de Paris, Amélie Oudéa-Castéra

Ministre chargé du commerce extérieur, Franck Riester

Ministre délégué en charge des comptes publics, Gabriel Attal

Ministre délégué en charge des relations avec le Parlement et de la vie démocratique, Olivier Véran

Ministre délégué chargé des collectivités territoriales, Christophe Béchu

Ministre déléguée chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l’égalité des chances, Isabelle Rome

Secrétaire d’Etat chargé de l’Europe, Clément Beaune

Secrétaire d’Etat chargée de la mer, auprès de la Première ministre, Justine Benin

Secrétaire d’Etat chargée de l’enfance, Charlotte Caubel

Secrétaire d’Etat chargée du développement, de la francophonie et des partenariats internationaux, auprès de la ministre de l’Euorpe et des Affaires étrangères, Chrysoula Zacharopoulou

EN DIRECT | Annonce de la composition du Gouvernement : https://t.co/BOXhpzDzjL — Élysée (@Elysee) May 20, 2022

