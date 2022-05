France: le gouvernement d'Elisabeth Borne, pas le renouveau annoncé mais des fidèles aux manettes

Damien Abad, la seule prise de guerre

Il constitue la principale prise de guerre politique du président Macron : le député LR Damien Abad, 42 ans, entre au gouvernement. Celui qui était le chef de file des élus « Les Républicains » à l'Assemblée nationale prend la tête du ministère des Solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapés, lui-même souffrant d’un handicap.

Venu du centre, rallié à la droite, Damien Abad était courtisé par Emmanuel Macron. Le député avait été reçu discrètement à l’Elysée il y a quelques semaines, rappel Anthony Lattier du service politique. Au point que sa famille politique le sommait de sortir de l'ambiguïté, ce qu’il a fini par faire ce jeudi en se mettant en retrait de son parti.

24 heures après, il était nommé au gouvernement, ce que l'on aurait eu du mal à imaginer il y a quelques mois tant le chef de file des députés LR à l’Assemblée n’a pas ménagé ses coups contre Emmanuel Macron et son gouvernement depuis deux ans et demi. Mais il a aussi cherché à incarner une opposition « constructive », en assumant de soutenir certains textes notamment lors de la crise sanitaire. Si Damien Abad n'est plus à l'aise avec son parti, c'est parce qu’il accuse de « compromission avec l’extrême-droite ».

Pour Emmanuel Macron, c'est une prise de guerre de plus à droite. Mais ça n'est qu'une seule prise, signe qu'il a peut-être bientôt fini de siphonner la droite. Pour le parti Les Républicains, même si Damien Abad n’est pas très connu, c'est un nouveau coup dur, un de plus... après une présidentielle catastrophique et avant des législatives qui s'annoncent difficiles.