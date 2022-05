Gouvernement Borne en France: un quatuor pour mettre en musique la transition écologique

Auprès d'Elisabeth Brone, deux ministres (Amélie de Montchalin à la Transition écologique et Agnès Pannier-Runacher à la Transition énergétique) et un secrétariat général à la planification écologique occupé par Antoine Pellion.

Emmanuel Macron avait promis que son Premier ministre - en l'occurrence sa Première ministre - aurait pour priorité l'écologie. Le gouvernement d'Elisabeth Borne, dévoilé hier vendredi 20 mai 2022, comporte deux ministres qui ont pour mission de lutter contre le changement climatique : Amélie de Montchalin en charge de la Transition écologique, et Agnès Pannier-Runacher qui s'occupera de la transition énergétique. Autre nouveauté : la création d'un secrétariat général à la Planification écologique, une première.

C'est la vraie nouveauté de ce gouvernement, analysait sur notre antenne Benjamin Morel, politologue et maître de conférences en droit public à l’Université Paris II Panthéon-Assas, qui évoquait « l'inertie » du nouveau gouvernement en matière des personnalités, mais insistait sur son organisation et les « transformations par rapport aux départements ministériaux ». L'équipe mise en place autour de Matignon a retenu son attention : « si vous prenez le trio qui va être campé par Elisabeth Borne, Agnès Pannier-Runacher et Amélie de Montchalin, la question de l’écologie à travers une union de plusieurs départements ministériaux en vue de mener la transition écologique, ça c’est fondamentalement nouveau. Et on a là-dessus une transformation administrative du gouvernement à défaut de nouvelles têtes ».

Une organisation et un tandem qui interpellent Anne Bringault, coordinatrice du Réseau action climat. « Le fait que le transition énergétique sorte de la transition écologie peut être un sujet d’inquiétude puisque c’est un peu une volonté du lobby pro-nucléaire de sortir l’énergie de la transition écologique. Maintenant, on va avoir un ministère de la Transition énergétique qui risque de se focaliser beaucoup sur cette question de la production nucléaire, alors que les nouveaux EPR ne produiront de l’électricité que en 2040 au mieux.

Ensuite sur les personnalités qui ont été nommées à ces ministères, sont deux personnes qui n’ont pas d’expérience sur ces domaines. Ça pose effectivement question sur leurs capacités à être efficace rapidement, sachant que l’on a une urgence avec la guerre en Ukraine, les difficultés sur les prix de l’énergie, le fait qu’il faut accélérer la sortie des énergies fossiles, qu’on a beaucoup de réacteurs nucléaires à l’arrêt et donc des problèmes d’électricité l’hiver prochain. Pour tout cela, il faut accélérer la rénovation performance des logements, accélérer le transport ferroviaire, la transformation de l’industrie automobile. Est-ce qu’elles auront l’expérience pour mener à bien ces chantiers difficiles et rapides ? C’est la question. »

Ce tandem sera coiffé d'un secrétariat général à la Planification écologique est une nouvelle structure qui dépendra directement de Matignon, preuve de son importance. Sa mission : « coordonner l’élaboration des stratégies nationales en matière de climat, d’énergie, de biodiversité et d’économie circulaire », mais aussi « veiller à la bonne exécution des engagements pris par tous les ministères en matière d’environnement »"... La Première ministre l'a rappelé hier soir, sur le plateau de TF1: « La transition écologique, ça doit se décliner dans toutes les politiques publiques ».

La barre est haute. En plus des deux ministres en charge de la lutte contre le changement climatique, Elisabeth Borne pourra également s'appuyer sur ce tout nouveau secrétariat qui emprunte à Jean-Luc Mélenchon ce concept de « planification écologique ». A sa tête, Antoine Pellion, un habitué de Matignon et un fidèle d'Emmanuel Macron. Jusqu'alors, il faisait partie du cabinet de Jean Castex où il s'occupait de l’environnement, des transports, de l’énergie, du logement et de l'agriculture... Avant cela, de 2017 à 2019, il conseillait Emmanuel Macron sur ces mêmes thématiques. Conseiller énergie déjà au ministère de l'Ecologie sous François Hollande, il est notamment à l'origine de la taxe carbone mise en place en 2014.

