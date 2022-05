La réforme des retraites, un épineux dossier pour le gouvernement d'Elisabeth Borne

Olivier Dusspot (à dr.), nouveau ministre du Travail, devrait porter la réforme des retraites. Il est ici avec Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, le 23 mars. © AFP - LUDOVIC MARIN

Pilier majeur du second quinquennat d'Emmanuel Macron, la réforme des retraites sera au menu des les premiers mois d'exercice de la première ministre Elisabeth Borne. Qualifiée d'épineuse et de brûlante, tant elle divise la classe politique et déchaîne la colère des syndicats, la réforme des retraites devrait rapidement faire de nouveau l'objet de discussions avec les partenaires sociaux.