Le procès du 13-Novembre entre, dans la douleur, dans sa dernière ligne droite

Les victimes directes et indirectes des attaques du 13 novembre 2015 avaient été nombreuses à témoigner à l'automne dernier devant la cour d'assises spéciale de Paris, mais beaucoup n’avaient pas pu le faire. Avant le début des plaidoiries lundi 23 mai, elles ont à nouveau défilé à la barre.

De prime abord, on aurait pu penser à un retour en arrière. Pendant deux semaines d’audience – coupées par la découverte d’un nouveau cas de Covid-19 chez l’un des accusés –, la cour d'assises spéciale a pu de nouveau mesurer l’étendue des souffrances semées ce soir de novembre 2015. Que pouvait-on dire, entendre de plus ? Certains, d’ailleurs, se sont posé la question à la barre. Mais les victimes directes et indirectes de ces attaques sont particulièrement nombreuses : il y avait 1 800 parties civiles à l’ouverture du procès, elles sont près de 2 500 aujourd’hui, représentées par plus de 300 avocats. Toutes n’avaient pas eu l’occasion de s’exprimer ou pas voulu le faire à l’époque et il était important de les entendre.

« Quelque part, ça a remis les pendules à l’heure », explique Me Antoine Casubolo Ferro qui représente une vingtaine de parties civiles. « On a entendu les victimes au début de ce procès et puis on s’est intéressés, et c’est normal, à ceux qui sont dans le box, ceux que l’on juge. Il était donc très important de réentendre les victimes, de revenir à la fin du procès à ce pourquoi ils étaient là. Le mal qu’ils ont fait à ceux qui sont venus à la barre. »

« You can’t kill rock’n roll »

Cette dernière semaine a notamment été marquée par les témoignages de deux des membres des Eagles of Death Metal. « On ne peut pas tuer le rock’n roll », est venu assurer à la barre Jesse Hughes, le charismatique chanteur du groupe qui se produisait au Bataclan au moment de l’attaque. Mais ce sont surtout des centaines d’anonymes qui se sont succédé. Plus de 400 ont témoigné depuis le début de ce procès. L’horreur de cette soirée, ils l’ont racontée en détail.

La cour était avec eux sur les terrasses parisiennes, au Stade de France, dans les moindres recoins de la salle du Bataclan. Ils ont parlé de ce que cela faisait au corps de prendre une ou plusieurs balles de kalachnikov. Il a été question d’artères tranchées, de balles qui rebondissent sur les os et qui n’explosent pas les fémurs à l’impact parce qu’elles ont déjà traversé plusieurs corps. Voilà pour les cicatrices visibles.

Il y a aussi les autres, ces plaies intérieures qui, six ans et demi après, font encore souffrir, causant hypervigilance et crises de panique. « Ce qu’on retiendra de ce procès historiquement, ce sont les semaines de témoignages des parties civiles, estime Cédric Maurin. Que la société, l’État, tout le monde se rende compte de l’importance du post-trauma. Nous sommes ultra minoritaires, nous ne sommes plus à l’époque d’une classe d’âge traumatisée par les guerres mondiales ou les guerres de décolonisation. On est quelques milliers à peine au milieu de dizaines de millions, et il y a plein de choses à améliorer ». Ce professeur d’histoire et rescapé du Bataclan est venu à la barre cette semaine pour faire de son témoignage « une arme verbale juste avant les plaidoiries ».

Lui-même a connu d’importantes difficultés professionnelles, comme de nombreux rescapés. L’empathie du monde du travail vis-à-vis des victimes s’est vite estompée. La compréhension des collègues, des proches, des amis, des conjoints, s’est usée. Beaucoup de couples se sont brisés sur les larmes du 13 novembre.

« Je ne suis pas sur le banc des accusés, mais je vis enfermé avec ma culpabilité »

Et puis il y a les morts. Cent trente personnes ont perdu la vie le 13 novembre 2015 et dans les jours qui ont suivi. Ils sont désormais 132. En 2017, un rescapé s’était donné la mort. Deux ans plus tard, il avait été reconnu comme victime des attaques. « Le bilan s’alourdit », c’est la formule consacrée. Et les cœurs étaient lourds quand la salle d’audience a appris le 5 mai dernier qu’une jeune femme de 35 ans, mère de deux enfants, s’était, elle aussi, suicidée en novembre. En plein procès.

Lors de ces témoignages à la barre, il fut aussi beaucoup question de culpabilité. Pas de celle que la justice délivre dans la solennité d’une cour d’assises. Celle que ressentent les victimes est un poison plus pervers. La culpabilité des survivants. Pourquoi moi ? Pourquoi moi alors que je ne suis plus capable de profiter pleinement de la vie ? Quand Félix se présente devant la cour, un adjectif vient à l’esprit : « friable ». À tout moment, il semble prêt à s’effondrer. Pendant trois ans, lui n’a eu aucun souvenir du Bataclan. Un phénomène de dissociation fréquent, une manière pour le cerveau humain de se protéger après un traumatisme. Il a continué à vivre sa vie, presque comme avant. Mais comme après une soirée trop arrosée, avec une gueule de bois et « le sentiment d’avoir fait une connerie ». Et puis il a vu une psychiatre, et il s’est souvenu de cette nuit d’horreur.

« Mon corps s’était mis en pilote automatique. Dans ce genre de situation, on aimerait être un héros, ça n’a pas du tout été le cas. Pour sortir, j’ai bousculé, j’ai piétiné, tout ce qui se mettait en travers de ma route. Ça me hante. Je ne suis pas sur le banc des accusés, mais je vis enfermé avec ma culpabilité. » Le président Jean-Louis Périès est sorti de sa réserve pour lui rappeler qu’il était une victime de ces attentats, rien d’autre.

Enfin, on a beaucoup entendu les rescapés dire qu’ils avaient dû faire le deuil de la personne qu’ils étaient avant. Des proches aussi parler de ce fils, de cette sœur qu’ils ne reconnaissent plus, de la trouille de ne pas répondre au téléphone le jour où il ou elle aura des idées noires.

« Il faut que ça se termine »

Lundi 23 mai, ce procès fleuve entrera dans sa dernière ligne droite avec le début des plaidoiries. Les parties civiles attendent que cela se termine enfin, qu’un verdict soit posé et de pouvoir tourner une page. « Ça va être important, moi j’aime le verbe », nous dit Cédric Maurin. « Mais on appréhende déjà les avocats de parties civiles qui ont à peine suivi le procès et qui vont prendre la parole pour un ou deux clients, faire leur plaidoirie un peu à côté de la plaque. On a passé tellement de temps à écouter des experts qui ne connaissaient pas le dossier, des gens qui n’avaient rien à dire. Il faut que ça se termine, on est épuisés. » Pour éviter cet écueil, les quelque 330 avocats de parties civiles se sont organisées pour plaider de manière coordonnée. Certains ont renoncé à plaider, les autres le feront de manière thématique.

« Ça fait six ans en réalité qu’on travaille collectivement dans ce procès », explique Me Frédérique Giffard qui représente une vingtaine de parties civiles. « Évidemment, notre souci est que les individualités ne soient pas noyées dans la masse et d’éviter cette ironie tragique qu’en plus de l’ampleur du nombre de victimes, leur histoire particulière soit à peine abordée. Donc nous avons réfléchi à trouver ce qui est commun dans leurs histoires. »

« On a essayé de trouver des thèmes, il y a un groupe solidarité, le parcours de la victime après les attentats, un groupe qui va parler du sens du procès… », précise Me Antoine Casubolo Ferro qui lui plaidera pour les voisins, les passants, qui sans être reconnus victimes des attaques ont plongé dans l’horreur en portant assistance aux blessés ou aux rescapés.

Ensuite viendra le temps du réquisitoire, l’accusation dira ce qu’elle retient à l’encontre de chacun des accusés et les peines qu’elle demande. La défense aura comme il se doit le dernier mot. Viendra enfin l’heure du verdict, attendu pour le 29 juin. Ce ne sera sans doute pas un point final, mais une étape, certainement, pour la reconstruction des victimes.

