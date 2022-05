Procès des attentats du 13-Novembre: les oubliés de l’assaut de Saint-Denis

Ils sont « les invisibles » de ce procès fleuve. Ils n’ont pas été touchés le 13 novembre 2015, mais cinq jours plus tard, le 18. Eux, ce sont les habitants de l’immeuble de Saint-Denis où s’étaient réfugiés deux des terroristes, alors les plus recherchés d’Europe. L’assaut donné par les policiers, la fusillade qui durera plus de 8 heures et l’explosion d’une ceinture d’explosifs ont ravagé leurs domiciles autant que leurs vies. Et pourtant, ils n’ont pas été officiellement reconnus comme victimes du terrorisme. Une injustice qui a commencé à être réparée en leur donnant la parole, vendredi 20 mai, devant la cour d’assises spéciale de Paris.

L’audience est déjà bien avancée quand les familles du 48 rue de la République à Saint-Denis se présentent à la barre. Après deux semaines d’audience consacrées aux victimes, la cour est déjà éprouvée par les récits poignants des rescapés et des proches des victimes du Stade de France, des terrasses parisiennes et du Bataclan. Il reste bien peu de journalistes dans la salle pour les écouter.

C’est vrai, les hommes en arme, cagoulés, qui ont débarqué brutalement dans leurs foyers la nuit du 17 au 18 novembre 2015, qui se sont positionnés à leurs fenêtres pour tirer en rafale n’étaient pas des terroristes mais des policiers. Mais les balles que l’on tirait en retour étaient bien tirées par des terroristes. La ceinture d’explosifs qui a soufflé plusieurs étages et manqué de faire s’effondrer l’immeuble était bien un engin terroriste. « 5000 munitions ont été tirés au 48. Nous sommes restés huit heures couchées par terre, sans pouvoir bouger », raconte à la barre Leandro, entouré de sa femme et de deux de ses enfants. « Je comprends les victimes du Bataclan, de la Belle Equipe, c’est dur pour eux. Mais nous aussi nous avons vécu une scène de guerre. » Sa famille habitait le bâtiment B, en face de l’immeuble occupé par les terroristes. Une fenêtre de tir idéale pour les policiers du Raid. « Quand la fusillade a commencé, je suis allé à la fenêtre pour voir ce qui se passait. Par chance je n’ai pas attrapé une balle », raconte Helena, sa femme d’une voix éteinte. « On s’est réfugiés dans la chambre on a pris tout ce qu’on pouvait pour se protéger. On s’est mis sous des matelas. Mes enfants étaient terrorisés. J’ai cru qu’on allait mourir, et j’ai supplié Dieu de me prendre en premier. »

Traités comme des terroristes

« J’ai connu la guerre dans mon pays en 1999 », raconte une jeune femme d’origine serbe, sa fille de 3 ans et demi dans les bras et son fils de 10 ans à ses côtés. « Jamais je n’aurais pensé la revivre en France. » « Ce que je demande pour moi et ma famille, et tous les locataires de cet immeuble, c’est simplement d’être traités comme tout le monde. » Mohamed lui se présente seul à la barre. Il s’exprime en arabe, parfois agrémenté de quelques phrases en français, que traduit un interprète. Son ami Noureddine a reçu une balle au bras, tirée par l’un des policiers. Trente huit points de suture. La cour avait entendu il y a quelques semaines le récit des policiers qui ont mené la traque pour retrouver Abdelhamid Abaaoud, le principal coordinateur de l’attaque et l’un des terroristes des terrasses. Une source providentielle les avait menés jusqu’à cet immeuble de Saint-Denis mais les policiers craignaient d’y trouver, non pas deux hommes en cavale, mais toute une cellule, armée jusqu’aux dents. Mohamed raconte qu’ils ont été traités comme des terroristes, déshabillés, menottés et malmenés par certains policiers. « On m’a frappé sur les côtes, sur la mâchoire. J’ai perdu connaissance à certains moments. » « On est loin du terrorisme », commente le président. « Vous avez porté plainte contre ces policiers ? » Mohamed et Noureddine n’ont jamais retrouvé leurs affaires, aujourd’hui ils vivent dans la rue.

« Quand nous avons le courage de sortir, nous assistons à une scène de guerre »

A l’horreur de cette nuit s’est ajoutée l’injustice de la stigmatisation. « Au 48, on n’était pas des squatteurs, des prostituées ou des dealers comme on a pu le lire dans la presse », s’indigne une mère de famille d’origine algérienne à la barre avant de détailler ses brillantes études en pharmacie. « C’est dur pour nous d’avancer avec ce qui a été dit sur les habitants du 48 », renchérit Akesia dont le logement se situait dans la même cour que les terroristes. « J’ai honte aujourd’hui, je ne trouve pas la force de dire que j’habitais au 48. » Un couple raconte ensuite que le 13 novembre ils se trouvaient en vacances : l’horreur des attentats ils l’ont découverte à la télévision depuis les îles dominicaines. Quand ils rentrent, les rues sont tristes et vides. L’actualité les rattrape brutalement quand chez eux aussi un policier débarque à 4h40 du matin et se positionne à leur fenêtre. Là aussi, suivent des heures d’angoisse. Et puis les policiers s’en vont. « Quand nous avons le courage de sortir, nous assistons à une scène de guerre. Au milieu de la cour il y a le corps d’un terroriste, sous une couverture. Personne ne viendra nous voir. Ni la police, ni les pompiers, ni les psychologues. Nous restons seuls avec ce corps et notre angoisse. » Les familles du 48 racontent les mêmes peurs paralysantes, la même hypervigilance, les mêmes traumatismes que les victimes du 13 novembre. « C’est important pour notre reconstruction d’être associé au procès du 13 novembre. »

« Je considère qu’on a été sacrifiés. »

Salima elle ne se trouvait pas sur place. Après un divorce difficile, elle quitte son appartement du cossu 5ème arrondissement de Paris pour acheter un appartement au 48 rue de la République à Saint-Denis. « Quand on entend les gens qui ont perdu des proches le 13 novembre, des gens qui ont été blessés dans leur chair on ne se sent pas légitime », explique-t-elle à la barre. « Mais j’ai quand même des préjudices. Au départ ils étaient d’abord financiers et ils auraient pu le rester si l’Etat avait pris sa part. » Sa vie aussi a basculé après l’assaut, elle n’a jamais pu investir cet appartement dont elle continue pourtant de rembourser l’emprunt. Et puis elle s’est investie auprès de la grande famille du 48, elle, Française, cadre dans l’administration, espérait que sa voix serait plus facilement entendue que celle de ces familles d’origine étrangères et de milieux modestes. « Si les terroristes s’apprêtaient à aller dans un immeuble du 5ème arrondissement de Paris où j’habitais, jamais on ne les aurait laissés. C’est ma conviction. » Elle s’indigne à la barre que l’assaut ait été qualifié « d’opération de police judiciaire », alors qu’il s’agissait « d’une opération antiterroriste d’une ampleur exceptionnelle. Je considère qu’on a été sacrifiés. Les gens du 48 ne regrettent pas que les terroristes aient été neutralisés, tant mieux si cela a permis d’éviter un nouvel attentat. C’est la plus grosse ceinture d’explosif qui a explosé chez nous. On aurait mérité l’empathie, on a récolté le sentiment d’injustice. » Dans le quartier on nous dit « On est des arabes, on est des noirs, bien sûr que ça se passe comme ça. Et ces sept dernières années leur donnent raison. On espère que cette injustice sera réparée, qu’on va nous réincorporer dans la famille des victimes. Que les familles aient droit à des soins et à des indemnisations proportionnelles aux préjudices. »

« On a honte de la République française »

Salima s’inquiète particulièrement pour les enfants. L’avocat des victimes du 48, Me Mehana Mouhou aussi. « Dans l’une des familles, pendant longtemps les enfants ont creusé le plâtre pour trouver une cachette au cas où les terroristes revenaient. L’impact, le traumatisme, il est là. Il y a des enfants qui ont régressé, qui avaient 6 ans au moment de l’assaut et 5 ans après à 11 ans ils faisaient encore pipi au lit. Des enfants qui étaient de bons élèves et qui sont maintenant en échec scolaire. » Au début du procès, le Parquet a estimé que les habitants du 48 rue de la République à Saint-Denis ne pouvaient pas, au nom du droit, être considérées comme des victimes du terrorisme. Le président Jean-Louis Périès a remis sa décision à plus tard, après le verdict prévu le 29 juin. Mais il a accepté en attendant qu’elles soient reconnues et entendues à titre provisoire. « C’était très important, salue Salima. Pour une fois nous n’étions pas exclus, on était avec les autres. Nous n’étions pas à nouveau des invisibles. » Me Mouhou espère que cette première étape permettra d’aller plus loin. « C’est un combat pour la dignité d’être humain. Ils ont vécu une scène de guerre, ils ont été pris entre les tirs nourris des uns et des autres. Quand la bombe d’un terroriste explose et qu’on est dans l’immeuble : on est victime du terrorisme. Et jusqu’à présent la justice a dit non. On marche sur la tête. Franchement des fois, on a honte de la République française. On espère que cette cour d’assises fera un grand pas. »

