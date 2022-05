France: en campagne dans sa circonscription, Borne réagit à l'affaire Abad

Avec notre envoyée spéciale dans le Calvados, Lucile Gimberg

Vêtements de seconde main, laine à tricoter et objets de brocante. Sur la place du village de Thury-Harcourt, Élisabeth Borne a passé plus d'une heure entre les stands du vide-grenier, flanquée de son suppléant pour les législatives.

Souriante, elle a accepté les « selfies » et répondu aux interpellations des habitants : sur les promesses du gouvernement pour améliorer le système de santé, sur les aides pour les familles avec enfants handicapés, ou encore sur la plantation d'arbres pour lutter contre le dérèglement climatique.

Mme Borne et son colistier Freddy Sertin, en campagne pour les législatives à Thury-harcourt, en Normandie, ce dimanche 22 mai 2022.

La candidate à la députation dans la 6e circonscription du Calvados a eu beau insister, dire qu'elle était là en « locale » – ma famille est originaire du département, nous a-t-elle répété –, pour ces Normands qui la croisaient pour la première fois, elle avait surtout sa casquette de cheffe du gouvernement.

Et Mme Borne a été également rattrapée, pendant son déplacement, par les révélations du journal en ligne Mediapart, concernant son ministre des Solidarités Damien Abad, accusé de viol par deux femmes en 2010 et 2011.

Damien Abad, a été nommé ministre des solidarités en dépit d'un signalement pour des faits présumés de viols adressé à LREM et LR. Deux femmes, dont Mediapart a recueilli les témoignages, l’accusent de viols, en 2010 et 2011. Il conteste les faits. https://t.co/zLg9fxdRis

Interrogée par la presse à ce sujet, la Première ministre s'est montrée ferme. « Il ne peut y avoir aucune impunité », a-t-elle affirmé, promettant d'en « tirer toutes les conséquences », si la justice était à nouveau saisie de ces affaires présumées.

Bien évidemment, je n'étais pas au courant. Je vais être très claire : sur tous ces sujets de harcèlement, d'agression sexuelle, il ne peut y avoir aucune impunité. Et il faut continuer à agir pour que les femmes qui peuvent être victimes d'agression, de harcèlement, puissent libérer leur parole, qu'elles soient bien accueillies pour déposer plainte. Moi, j'ai découvert l'article de Mediapart hier, je n'ai pas plus d'éléments que le fait que l'affaire a été classée sans suite. Je peux vous assurer que s'il y a des nouveaux éléments, si la justice est à nouveau saisie, on tirera toutes les conséquences de sa décision.