France: la moutarde vient à manquer dans certains rayons des supermarchés

La moutarderie Fallot, à Dijon, en décembre 2021 (photo d'illustration). AFP - JEFF PACHOUD

Après la pénurie d'huile de tournesol, c'est la moutarde qui vient à manquer en France. Certains rayons des supermarchés ne sont plus réapprovisionnés correctement. Condiment indispensable, en vinaigrette ou en accompagnement de nombreux plats, la moutarde occupe une place de choix dans les placards de cuisine. La production mondiale de graines de moutarde ne cesse de baisser. En un an, son prix s'est envolé de plus 9%.