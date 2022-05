France: le salon du survivalisme stimulé par le Covid-19 et les crises énergétiques

Depuis vendredi se tient à Paris le Salon du survivalisme. Après deux ans d’interruption, en raison de la pandémie, les organisateurs du salon constatent un engouement grandissant des professionnels et du public.

Équipements de protection, couteaux arbalètes, mais aussi cours permettant de fabriquer sa propre éolienne ou encore stages de survie sont présentés aux visiteurs… Plus de 150 exposants se sont regroupés porte de la Villette, à Paris.

Si, aux États-Unis, les survivalistes cherchent à se protéger des pires catastrophes, ce n'est pas le cas du public parisien qui s'intéresse davantage à la survie, la prévention des risques, l'autonomie et au développement durable. « Le survivalisme, à ce jour, et dans la manière dont on le développe, c’est un mode de vie qui incite la population à accroître son autonomie dans deux buts principaux : le développement durable et la prévention des risques, tout type de risques bien sûr », explique Clément Champault, co-fondateur du salon.

« Ce n’est pas seulement se protéger dans un bunker »

Le hall du Paris Event Center a été organisé autour de deux thématiques. D'un côté « Survival expo », où sont regroupés les couteaux, équipements de protection et de premier secours ainsi que les stages de survie. De l'autre « Vivre en autonomie », avec les stands consacrés à la « low tech », avec leur lot de machines à laver à pédales, mais aussi des panneaux solaires et des kits pour créer son potager bio.

« C’est vrai que dans les médias, on résume très souvent le survivalisme du côté sensationnel : bunker, fin du monde... L’intérêt d’une partie de notre public était tourné surtout vers l’autosuffisance au quotidien. Pour certaines personnes, ça va être d’avoir des solutions en cas de fortes chutes de neige, de coupure d’électricité... Ça peut être des choses très simples du quotidien aussi. Ce n’est pas seulement se protéger dans un bunker. Ce n’est pas forcément la fin du monde ou la pandémie, comme on a vécu dans les deux dernières années », estime Clément Champault, co-fondateur du salon.

Le Covid-19 a-t-il changé la donne et le regard porté sur le survivalisme ? « On ne s’est bien évidemment pas du tout réjoui de cette pandémie, mais je pense que cela a permis de faire prendre conscience à beaucoup de monde que c’était des événements spectaculaires qui peuvent se passer auxquels on ne s’attend pas du tout. Bien évidemment, cela a joué sur la fréquentation du salon », répond Clément Champault.

