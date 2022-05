Gouvernement Borne en France: des ministres dans le viseur des associations féministes

Le nouveau ministre de la Fonction publique, Stanislas Guerini. Ici à l'Assemblée nationale le 21 mars 2020, à Paris. Ludovic MARIN / POOL / AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Un mois après la réélection d'Emmanuel Macron, le nouveau gouvernement est au complet. Les passations de pouvoir entre les ministres sortants et les entrants se sont achevées ce samedi 21 mai et chacun est donc prêt à travailler. Une nouvelle équipe qui ne plaît pas à tout le monde. L'association « Osez le féminisme » condamne fermement la présence au gouvernement de Gérald Darmanin, Eric Dupond-Moretti et Stanislas Guérini.