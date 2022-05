Femmes et enfants de jihadistes: «Rapatriez-les», l'appel des associations à Emmanuel Macron

Le camp d'al-Hol en Syrie. AFP - DELIL SOULEIMAN

De nombreuses associations, Fraternité et vérité, la Ligue des droits de l'Homme et Amnesty International, ainsi que des personnalités demandent au chef de l'État et à son gouvernement de rapatrier d’urgence les enfants français de jihadistes et leurs mères détenus en Syrie depuis plusieurs années. Ils ont reçu le soutien de victimes d’attentats et notamment du 13 novembre 2015.