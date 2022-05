France: perquisition dans les locaux français du cabinet privé McKinsey

Rebondissement dans l'affaire McKinsey, du nom du cabinet de conseil américain auquel l'État français a eu régulièrement recours pendant cinq ans sous Macron. Le parquet national financier a perquisitionné les locaux parisiens de la société, soupçonnée de blanchiment aggravé de fraude fiscale. Une enquête ouverte fin mars, suite à la polémique qui a éclaboussé la campagne présidentielle du chef de l'État.

La société McKinsey n'aurait versé aucun impôt sur les sociétés entre 2011 et 2020, grâce à un montage fiscal. C'est ce qu'avait conclu la commission d'enquête du Sénat, concernant l'influence des cabinets de conseil privés sur les politiques publiques, dans son rapport publié au mois de mars dernier.

L'entreprise américaine s'était alors défendue en affirmant qu'une de ses filiales avait bien payé son dû à la France pendant la période citée par les parlementaires. À l'époque candidat à sa réélection, Emmanuel Macron était venu à la rescousse de McKinsey. La situation s'expliquait selon lui par les règles fiscales en vigueur.

Vérifications faites, le parquet national financier avait finalement ouvert une enquête le 31 mars. L'annonce était tombée quelques jours seulement avant l'élection présidentielle, au terme d'une campagne marquée notamment par cette polémique McKinsey.

Les soupçons de fraudes fiscales ont d'autant plus choqué que, selon le rapport des sénateurs, le nombre de contrats conclus entre l'État et plusieurs cabinets de conseil a plus que doublé entre 2018 et 2021, atteignant un record de plus d'un milliard d'euros l'an passé.

Le journaliste français Matthieu Aron a co-écrit une enquête sur l'influence des cabinets de conseil. Les infiltrés est paru aux éditions Allary, en février dernier.

À mon avis, les enquêteurs cherchent un peu la clé d'un mystère : le fait que McKinsey qui, pendant dix ans, n'a pas payé d'impôts sur les bénéfices en France, alors qu'il avait, et ça, c'est ce que la commission d'enquête du Sénat avait établi, un chiffre d'affaires en France assez important, puisqu'aux alentours de l'année 2021, le cabinet de conseil réalisait autour de 330 millions de chiffre d'affaires. Dans ces conditions, comment McKinsey pouvait-il déclarer un bénéfice de zéro ? C'est la curiosité. C'est un mécanisme possible et probable d'optimisation fiscale.

Matthieu Aron, co-auteur de l'enquête «Les infliltrés» Marie Casadebaig

