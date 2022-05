Procès des attentats du 13-Novembre: les participants scrutent les plaidoiries

Avec notre envoyé au palais de justice de Paris, Nathanaël Vittrant

Bilal Mokono a été blessé au Stade de France, le premier des lieux touchés par les attaques. Il assiste tous les jours ou presque aux audiences et il attendait ce moment.

J'espère que nos avocats parties civiles, le fait de travailler en groupe comme ça, ils mettent plus de puissance, plus de sévérité. Moi, je suis en attente de ce match entre nos avocats et les avocats de la défense. Je suis venu voir comment nos avocats défendent nos intérêts et défendent le fait que cette démocratie a été touchée, et comment les avocats de la défense cherchent à s'en sortir, et comment ils s'en sortent. Je veux le vivre.