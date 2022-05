France: une orque échouée dans la Seine

Une orque est échouée dans la Seine. En observant la forme de son aileron les spécialistes ont pu conclure qu'il s'agit d'un mâle. L'animal est très affaibli, il se trouve entre Le Havre et Rouen et est en grande difficulté. Elle pourrait bien mourir.

L'orque est très amaigrie, son aileron complètement affaissé. Elle pèserait plus d'une tonne pour 4 ou 5 mètres de long. Sa présence dans la Manche est « exceptionnelle », elle a été observée pour la première fois il y a dix jours entre Honfleur et le Havre, à l'embouchure de la Seine.

Animal blessé ou malade

Sans doute déjà affaibli, l'orque a pu chercher un peu de répit dans le fleuve, moins agité que la mer. Le problème, c'est qu’il s’agit un animal social qui ne peut pas vivre séparé de son groupe et pas dans l'eau douce non plus. L’animal pourrait être blessé ou malade selon la préfecture de Seine-Maritime, qui appelle à éviter tout rassemblement à proximité. Des mesures d'interdiction de navigation ont été prises.

Besoin d'eau salée

Aujourd'hui, l'orque est déjà très loin de la mer et il est difficile de trouver des solutions pour lui faire regagner l'eau salée. Or, l'eau douce et le manque de proies dans le fleuve accélèrent la dégradation de son état de santé. La préfecture assure qu'un suivi attentif de l'animal est mis en place par les autorités et les experts.

⚪⚫ La suite des péripéties de l'orque normande ⚪⚫



🐬 L'orque observée sous le pont de Normandie dernièrement est toujours présente dans la zone. Celle-ci continue à faire des aller retour dans la Seine mais en poussant toujours plus loin. pic.twitter.com/28bGZSDx0a — C’est Assez ! (@cestassezfrance) May 25, 2022

