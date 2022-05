Législatives: en Jordanie, le vote en ligne avec une française de l’étranger

REPORTAGE

Les législatives ont déjà commencé pour certains. Depuis ce 27 mai, à midi, les Français établis à l’étranger peuvent en effet voter par Internet pour élire leur député. Une possibilité qu’ils avaient déjà en 2012 à titre d’expérimentation, mais elle n’avait pas été réitérée en 2017 pour des raisons de sécurité. Le but cette année ? Lutter contre l'abstention particulièrement forte des Français à l’étranger.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Amman, Hermine Le Clech

C’est de chez elle, identifiants et du mot de passe à la main, que Marie Patreau s’apprête à voter en ligne pour les législatives françaises. Une première pour cette étudiante de 23 ans pour qui les dates du scrutin en ambassade tombaient mal.

« Je serai sur le départ. Ça allait me faire un aller-retour alors que j’aurais d’autres choses à régler dans le moment. Et en plus, c’est la première fois que je peux voter par Internet. Donc, j’étais un peu curieuse de savoir comment ça se passe », constate-t-elle.

Le vote s’effectue en quelques minutes dans une ambiance bien différente que celle d’un jour d’élection traditionnel. « J’avais plus l’impression de faire vraiment mon devoir de citoyen en me déplaçant à l’ambassade, en mettant mon petit papier dans l’urne. Ici, bon, je suis toute seule dans ma cuisine, il n’y a personne. Donc, c’est un peu différent, mais je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose. Au contraire, je suis agréablement surprise. Je pensais que ça allait prendre un peu plus de temps », poursuit notre votante.

« J’ai dû chercher à droite, à gauche pour qui j’allais voter »

Par ce biais, les autorités espèrent faire baisser les taux d'abstention records des Français de l’étranger. Mais pour Marie Patreau, le dispositif ne peut pas être efficace seul. « Il faut que derrière, il y ait tout un programme de communication. Par exemple, moi, beaucoup de programmes, je les ai reçus dans mes spams. J’ai dû un peu chercher à droite, à gauche pour qui j’allais voter. Il faut que l’ambassade propose des choses pour qu’on y ait plus facilement accès, et que ça nous intéresse, et qu’on sente ça puisse servir nos intérêts et notre vie », estime-t-elle aussi.

Aux élections législatives de 2017, seuls 25% des électeurs inscrits en Jordanie s’étaient déplacés aux urnes. Les Français de l'étranger ont jusqu'au 1er juin, à midi, heure de Paris, pour voter en ligne. Le dépouillement des votes électroniques se fera le 5 juin, le même jour que le scrutin des Français de l'étranger en ambassade.

►À écouter aussi: Législatives 2022 en France: quelle recomposition du paysage politique?

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne