Les clients d'Algérie Ferries fatigués par les files d'attentes interminables

En France, ruée des ferries vers l’Algérie. Depuis lundi, des billets sont en vente pour rallier le pays par bateau. Une nouvelle attendue depuis longtemps par les membres de la diaspora algérienne qui espèrent rentrer pendant les vacances d’été. De longues queues se forment devant les boutiques qui vendent le précieux sésame un peu partout en France, et notamment à Marseille.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Marseille, Yoram Melloul

Comme une trentaine de personnes, Myriam patiente devant les locaux fermés d’Algérie Ferries. « On est là, moi personnellement, depuis 7h30. Il y en a qui sont arrivés plus tôt, il y en a qui ont dormi ici, raconte-t-elle. On attend et on nous dit que ça ne va peut-être pas ouvrir. »

Originaire de Corse, elle n’a pas pu acheter de billet à distance pour ses parents : « Par téléphone, ils ne répondent pas. Par internet, le site est saturé. J’ai fait un mail, on ne m’a pas répondu. Donc, j’ai pris l’avion et je suis venue. Je me sens maltraitée parce qu’on essaie de faire les choses à peu près correctement. On nous a dit de faire des listes, avec des numéros, avec des noms. On attend et en fait, rien ne se passe. Je n’ai pas mangé depuis ce matin, j’ai les cheveux en l’air [rires]. Franchement, c’est épuisant, juste pour un billet ».

Intervention de la police

Chérif était déjà là la veille, il est resté jusqu’au soir quand la tension est montée d’un cran : « À un moment donné, j’ai appelé la police. J’étais dedans, face à la police. Tellement il y avait des gens qui poussaient et on ne pouvait pas reculer. On nous a gazés comme des délinquants. Moi, j’ai vu au minimum deux ou trois femmes qui sont tombées ». À côté de lui, des personnes ont installé des chaises de jardin pour essayer de rendre l’attente moins pénible.

►À écouter aussi : Soulagement avec la reprise des liaisons maritimes entre l'Algérie et la France

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne