France: l’orque en errance dans la Seine va être euthanasiée

C’est un triste dénouement pour l'orque en errance dans la Seine. L'animal en errance depuis deux semaines va être euthanasié, les tentatives de sauvetage n'ont en effet pas fonctionné, la bête étant trop faible.

Pendant deux jours, les sauveteurs ont tout essayé, mais rien n'y a fait. L'orque égaré est trop faible, et n'arrive pas à quitter la Seine pour regagner la mer.

Manque de vivacité, comportement erratique. Des vocalisations trahissant un grand stress et une détresse, une apathie, qui ne laisse d'autre choix que de l'euthanasier. C'est ce qu'explique la préfecture de Seine-Maritime ce dimanche.

Un animal malade

L'animal avait été aperçu pour la première fois il y a deux semaines, entre Honfleur et le Havre, visiblement perdu, loin de ses congénères. Et pour cause, il souffrirait du mucormycose, une maladie qui touche les mammifères marins. Il en serait à un stade avancé qui lui cause de grandes souffrances.

Son sort a ému les habitants de la région, venu le voir en nombre. Même si la mucormycose n'est pas transmissible à l'homme, les autorités avaient tout de même préféré prendre toutes les précautions en interdisant la baignade et la pêche dans les eaux où l'orque nageait.

