Législatives: de l'extrême-droite à la Macronie, les attaques contre la Nupes se multiplient

Le leader de la France insoumise et de l'Union populaire Jean-Luc Mélenchon, au salon du livre à Paris, le 22 avril 2022 (Image d'illustration). © Bertrand Guay - AFP

Texte par : RFI Suivre 1 mn

En tête dans les intentions pour le 1er tour des législatives, la Nupes, l'union des gauches, commence à faire figure d'épouvantail pour ses adversaires. Les attaques et les critiques se font donc de plus en plus intenses ces derniers jours.