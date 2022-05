Procès du 13-Novembre: Catherine Bertrand, dessiner pour témoigner

Le procès des attentats du 13-Novembre 2015 touche à sa fin. Le verdict est attendu pour le 29 juin, dans moins d'un mois. Cette semaine, la parole est toujours aux avocats des parties civiles. Et certains, dans leurs plaidoiries, s'appuient sur des dessins faits par des rescapés des attaques, notamment, ceux de Catherine Bertrand.

Publicité Lire la suite

Catherine Bertrand a publié une bande dessinée Chronique d'une survivante en 2018. Elle expose ses œuvres sur internet et dans un café, depuis deux mois.

Je crois que j'ai un peu sous estimé la violence de la diffusion des audios d'hier où ça discute tranquilou bilou de dosage et de recette explosive de TATP.

Aujourd'hui, c'est...gueule de bois judiciaire pic.twitter.com/bXC5joh4E7 — Catherine Bertrand \o/ 💙💛 (@cathbertrand5) April 7, 2022

Mais voir ses dessins projetés à l'audience, c'est une récompense pour cette rescapée du Bataclan. « Je reviens de loin. Après le Bataclan, mes dessins ne ressemblaient à rien du tout, explique Catherine Bertrand à Marine de la Moissonnière qui suit le procès pour RFI. Et donc là, je vois effectivement l'évolution avec mes dessins qui tremblent de peur et d'angoisse, avec mes dessins en couleurs projetés dans la salle d'audience. »

« Je me soigne par le dessin »

Catherine Bertrand était archiviste-photos avant les attentats. Le dessin, qui n'était qu'un passe-temps, devient sa bouée de sauvetage et son métier. « Après les attentats, j'étais incapable de parler. Je n'arrivais pas à faire des phrases correctes, je passais par le dessin. Pour moi, c'est une sorte de thérapie. Je me soigne par le dessin. C'est d'ailleurs parfois quand je dessine que je me rends compte de ce qui se passe dans ma tête. »

Sollicitée par les avocats, la jeune femme de 41 ans, qui n'a pas voulu témoigner à la barre, s'exprime ainsi avec ses dessins. Et elle porte aussi la voix d'autres victimes : « Le traumatisme, le deuil, la perte d'un enfant, devenir orphelin... Tout ça, ça ne se voit pas physiquement. Pour moi, mon travail est vraiment de montrer l'invisible. »

Catherine Bertrand espère toucher les accusés avec ses dessins. Jusqu'à la fin des plaidoiries des parties civiles, elle va s'asseoir plus près d'eux pour guetter leurs réactions.

►À lire aussi : Au procès du 13-Novembre, les amoureux et les orphelins du terrorisme

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne