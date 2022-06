Incidents au Stade de France: Darmanin cherche l'apaisement sans se dédire

Le ministre français de l'Intérieur Gérald Darmanin et la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castera, en audition devant les commissions des lois et de la culture du Sénat, à Paris, le mercredi 1er juin 2022.

Plus de deux heures d'audition sous le feu des questions. Quatre jours après les incidents au Stade de France, lors de la finale de la Ligue des champions de football, le ministre de l'Intérieur et sa collègue des Sports ont dû rendre des comptes au Sénat. Si le gouvernement écarte toute erreur, Gérald Darmanin a fini par changer de ton.

Publicité Lire la suite

De notre envoyé spécial au palais du Luxembourg, Julien Chavanne

Oui, « les choses auraient pu être mieux organisées ». Devant les sénateurs, Gérald Darmanin a admis que la soirée de samedi dernier ne s'était évidemment pas passée comme prévu.

L'image négative de ce match est une blessure pour notre fierté nationale. Il est évident que les choses auraient pu être mieux organisées. Avons-nous évité le pire ? Oui. Pouvons-nous mieux organiser, aurons-nous pu anticiper davantage ? Sans doute.

Gérald Darmanin devant la commission du Sénat Julien Chavanne

Le « premier flic de France » a changé de ton. Finis les coups de menton et les accusations. Le ministre de l'Intérieur a présenté ses excuses aux supporters de Liverpool et à leurs familles, pour l'usage de gaz lacrymogènes. Il a ouvert la possibilité de déposer plainte en Espagne et en Angleterre.

Sur le fond, le gouvernement n'a pas changé de ligne de défense : les forces de l'ordre étaient suffisamment nombreuses et les autorités n'ont pas failli, ont répété les ministres, sans convaincre les sénateurs.

Après être resté droit dans ses bottes en début de semaine, Gérald Darmanin a donc joué l'apaisement, pas forcément par choix. C'est Emmanuel Macron qui l'a sommé de calmer le jeu, inquiet de cette nouvelle polémique à dix jours du premier tour des législatives.

Le président de la République n'a même pas eu besoin de rappeler qu'il soutenait totalement son ministre de l'Intérieur. Gérald Darmanin était à nos côtés, comme chaque mercredi. Gérald Darmanin est un ministre de l'Intérieur qui a toute la confiance du président de la République.

Olivia Grégoire, porte-parole du gouvernement français Pierre Olivier

►Écouter aussi : Sécurité : alerte en vue de Paris 2024 ?

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne