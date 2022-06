Procès du 13-Novembre 2015: l'indispensable webradio

Le procès des attentats du 13-Novembre 2015, qui a commencé en septembre dernier, touche à sa fin. Le verdict est attendu le 29 juin. Depuis le début, certaines parties civiles suivent les audiences à distance, via une webradio créée spécialement, qui retransmet les débats en léger différé. Ce dispositif inédit remporte un grand succès.

Plus de 800 personnes ont utilisé au moins une fois la webradio depuis le début du procès, sur environ 2.400 parties civiles, les seules à y avoir accès. Lors des moments forts, comme les interrogatoires de Salah Abdeslam ou l'audition de François Hollande, jusqu'à 450 personnes écoutaient en même temps.

Sophie, rescapée du Bataclan, est l'une des utilisatrices de la webradio. Cette Parisienne qui vit à Paris, jongle entre le présentiel - elle vient en général une fois par semaine au Palais de justice - et le distanciel. « Pour des raisons professionnelles et personnelles, je ne viens pas au procès tous les jours. Du coup, quand il y a quelque chose qui m'intéresse, un expert ou l'interrogatoire d'un accusé par exemple, je me branche sur la webradio. C'est très pratique parce que je peux le faire depuis chez moi ou dans les transports. Il m'est même arrivé d'écouter la webradio à la terrasse d'un café parce que j'avais un moment et que j'avais envie de suivre le procès dans un cadre agréable », explique-t-elle à RFI.

L'utilisation de la webradio est en effet très simple. Une bonne connexion internet, ses codes d'authentification et on se retrouve à suivre l'audience, seul devant son écran. C'est d'ailleurs pour cela qu'initialement, des avocats et des associations de victimes étaient un peu réticents. Un numéro d’assistance psychologique figure sur la page d'accueil de la webradio. Mais très peu de personnes l'ont composé. Sophie, elle, a trouvé avec la webradio, un bon outil dont elle garde le contrôle. « Je peux avoir des moments d'émotion ou de colère. Mais ce n'est pas grave du tout. Je gère très bien toute seule », raconte la jeune femme qui ne souhaitait pas venir davantage au palais de justice. « Je ne voulais pas que ce procès prenne trop de place dans ma vie. Finalement, la webradio me permet de choisir les moments, même très courts, que j'ai envie d'écouter et de ne pas tout organiser autour de ma venue au palais. C'est moi qui décide. »

« Accro » à la webradio

Si tout se passe bien pour la majorité des personnes qui suivent le procès via la webradio, certains n'arrivent toutefois pas à la lâcher. Guillaume, rescapé du Bataclan, qui vit en Bretagne, s'est laissé totalement happer. « J'étais complètement accro », reconnaît le jeune homme. « Parfois, la webradio ne marchait pas très bien et cela me rendait fou. Je me rappelle avoir crié ou tapé sur des choses parce que ça coupait ». La dépendance est telle qu'un jour, Guillaume oublie d'aller chercher ses deux fils. « Je suis rentré à la maison. J'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai fait à manger. Et puis vers 19 heures, je me suis rendu compte que j'étais tout seul. J'avais mes écouteurs. J'étais au procès. J'avais oublié, je n'avais plus mes enfants en tête. » En plongeant dans le procès avec la webradio, un monde s'est ouvert à lui, explique Guillaume. Lui qui n'attendait rien du tout du procès au départ, s'est laissé emporter. « J'ai vraiment fait l'autruche pendant six ans. Et là, tout d'un coup, je me suis rendu compte de ce que j'avais parfois un peu raté. Cela m'a aussi permis de comprendre pourquoi je n'allais pas bien. J'ai aussi l'un de mes enfants qui ne va pas très, très bien. En écoutant la webradio, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses que je n'avais pas faites, notamment pour lui. Du coup, tout ce qui se disait, j'avais envie de l'entendre. »

Après avoir oublié ses enfants, Guillaume décide de tout arrêter, de se sevrer du procès. Il s'y remet un peu pour suivre les auditions des accusés, mais seulement via twitter et la presse. Aujourd'hui, il se sent prêt à réécouter la webradio jusqu'au verdict, mais avec parcimonie.

Une webradio pour le procès de Nice

Malgré quelques comportements addictifs signalés, les différents acteurs du procès du 13-Novembre 2015 tirent un bilan positif de cette première judiciaire. Ce dispositif sera, donc, reconduit pour le procès de l'attentat de Nice qui commencera à Paris, le 5 septembre prochain. Une amélioration de taille lui sera toutefois apportée : la webradio sera accessible depuis les outre-mer et l'étranger, et une traduction est prévue. Cela n'a pas été possible pour le procès du 13-Novembre, malgré des demandes répétées en ce sens. En cause, les risques d'attaques informatiques mais aussi la difficulté de sanctionner ceux qui, hors de France, enregistreraient les débats. Toute captation est en effet interdite. Le ministère de la Justice a visiblement trouvé une solution pour le procès de Nice. L'attentat du 14 juillet 2016, sur la promenade des Anglais, a fait 86 victimes de 19 nationalités différentes.

