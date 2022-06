France: le président Macron à Marseille pour mettre en avant son «école du futur»

Avec notre envoyé spécial à Marseille, Anthony Lattier

Pour le président français, le test marseillais est concluant, il faut l'étendre à toute la France pour tous les enseignants.

Ils ont eu des décharges horaires, ils ont des rémunérations en plus. Mais, à côté de ça, on leur donne la liberté de construire le projet qui leur permet de retrouver du sens. Et donc ça, ensuite, on va le décliner localement, à partir de l'automne-hiver, et ensuite on va constamment ajuster notre méthode et l'améliorer.