France: les agents du Quai d'Orsay vent debout contre la suppression du corps diplomatique

Avec notre envoyée spéciale au Quai d'Orsay à Paris, Oriane Verdier

Devant le ministère des Affaires étrangères, une grosse centaine de personnes réunies derrière une grande pancarte : « Pas tous le même parcours, mais tous la même vocation ».

La réforme du gouvernement prévoit de créer un pot commun d'administrateurs d'État mobilisables d'un ministère à l'autre. Les grévistes présents dans la capitale expriment le malaise profond des agents du Quai d'Orsay.

Au mégaphone, Olivier Da Silva, porte-parole de l'intersyndicale des Affaires étrangères.

Il faut qu'on continue à diffuser et à faire savoir que nous ne faisons pas un métier interchangeable, et que les réformes qui ont fait que sur les trente dernières années, on a perdu 50% de nos effectifs et de nos crédits, nous conduisent aujourd'hui à travailler avec des bouts de ficelle. On est sur le point de ne plus avoir de ficelles.