France: Macron promet un «Conseil national de la refondation» et la réforme des retraites en 2023

Le président français Emmanuel Macron à l'Élysée, ce vendredi 3 juin 2022. AP - Jean-Francois Badias

Texte par : RFI Suivre 2 mn

À quoi va ressembler la nouvelle méthode promise par Emmanuel Macron ? Un mois et demi après sa réélection, le président français détaille les grandes lignes de son second mandat, dans une interview à la presse quotidienne régionale. Le chef de l'État annonce la création d'un « Conseil national de la refondation », en cas de victoire aux élections législatives des 12 et 19 juin.