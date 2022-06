Législatives 2022: les très convoitées circonscriptions des Français de l'étranger aiguisent les appétits

Ce weekend, les Français de l'étranger sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections législatives. Partout dans le monde, ce sont onze circonscriptions qui regroupent au total plus d'un million et demi d'électeurs. Et dans certaines, les dissidents sont légion au risque de disperser l'électorat et de rebattre les cartes.

Même au-delà des frontières, être élu député de la majorité présidentielle aiguise les appétits. C'est le cas dans la cinquième circonscription qui comprend notamment l'Espagne. L'ancien Premier ministre Manuel Valls a été investi par LREM. Mais voilà, le député sortant Stéphane Vojetta, lâché par le parti présidentiel, a décidé de se maintenir et fait tout pour que la campagne de Manuel Valls ressemble à un chemin de croix.

LREM fait aussi des émules chez les candidats de la neuvième circonscription, qui englobe le Maghreb et l'Afrique de l'Ouest. Pas moins de trois candidats se présentent pour la majorité présidentielle. L'officielle, Elisabeth Moreno, ancienne ministre, investi par Emmanuel Macron. Le semi-dissident Medhi Reddad qui appartient au parti Horizons d'Edouard Philippe. Et le dissident Ahmed Eddaraz, qui se réclame du soutien de Brigitte Macron !

Face à cette débauche de candidats, la Nupes a une carte à jouer et investit Karim Ben Cheick, ancien consul à Beyrouth. Enfin, dans la huitième circonscription dont fait partie Israël, le match se joue entre Reconquête et les Républicains. Pour freiner le député sortant qui se présente pour LR Meyer Habib, Eric Zemmour a investi Serge Siksik, un ami d'enfance. Et un danger pour le sortant.. dans une région ou les questions d'identité mobilisent beaucoup les électeurs

Dans la première circonscription qui comprend le Canada et les États-Unis, certains ont pu voter en avance, par internet, mais le processus ne s'est pas avéré facile pour tout le monde, raconte la correspondante de RFI à Toronto, Camille Feireisen. Pour Aliénor, franco-canadienne, pas question de louper ces élections : « Il faut quand même être assez motivée pour voter quand on est à l'étranger. Voter n'est jamais simple lorsqu'on est loin... car il y a peu de bureaux de vote. Honnêtement, la crise de la Covid m'a peut-être, pour la première fois, souligné l'importance d'avoir un ou une élue locale qui nous représente vraiment même quand on est à l'étranger ».

Le vote par internet du 27 mai au 1er juin devait faciliter l'exercice. Sur le papier, le système se voulait simple : identifiant envoyé par mail et mot de passe sur le téléphone. Anouck, Française expatriée à Montréal, a vécu, comme d'autres, des problèmes techniques : « Le jour J n'avais toujours pas reçu ledit mot de passe. Le truc, c'est que pour le 2e tour je ne pourrais pas me déplacer parce que je ne serai pas chez moi et c'est trop tard pour faire une procuration ». Malgré sa frustration, Anouck ne manquera pas le premier tour et se rendra au bureau de vote pour faire entendre sa voix.

