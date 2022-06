Le monde agricole s'inquiète de la condamnation d’un éleveur de l'Oise pour nuisances

Vincent Verschuere, éleveur dans l’Oise, a été condamné en mars dernier par la justice, à verser 120 000 euros de dommages et intérêts à ses voisins, qui se plaignent de l’odeur et du bruit de ses vaches. Les agriculteurs craignent que cette décision ne fasse jurisprudence dans le monde rural.

Il ne compte pas arrêter son combat judiciaire, qui dure pourtant depuis plus de 10 ans. Vincent Verschuere, 33 ans, va se pourvoir en cassation courant juin, « l’ultime recours, même si c’est dur, je continue. Ma ferme, c'est toute ma vie, c’est toute l’histoire de ma famille ». L’éleveur possède 260 bovins, dans son exploitation installée depuis quatre générations, au cœur du village de Saint-Aubin-en-Bray, dans l’Oise, dans le nord de la France. En mars dernier, il a été condamné par la Cour d’Appel d’Amiens, à verser 120 000 euros de dommages et intérêts à un groupe de riverains. Les juges ont reconnu un « trouble anormal du voisinage ».

En cause, la construction d’un nouveau bâtiment en 2010, qui sert notamment d’étable aux bovins. Ce hangar de 2 800 m² a obtenu une dérogation préfectorale, car il se situe à moins de 100 m des habitations. Très vite, une fois le bâtiment construit, les neuf riverains se plaignent du bruit et de l’odeur des vaches et engagent une procédure en justice. Lors de l’audience en mars dernier, leur avocat a évoqué « un bâtiment de 8 m de haut, au fond de leur jardin », en dénonçant des « nuisances olfactives et sonores telles, que cela concerne la salubrité publique. Nous ne sommes pas sur une vache qui beugle dans un pré ou un coq qui chante, on parle d’industrialisation de l’élevage ».

220 000 euros au total

« Certains ont dit qu’ils avaient la nausée », lance l’agriculteur qui ne peut verser les 120 000 euros de dommages et intérêts sans mettre la clé sous la porte. « Et à cela s’ajoute la demande des juges d’aménager mon hangar pour limiter les nuisances », se désole-t-il. Des travaux d’isolation qui lui coûteraient 100 000 euros de plus.

Demain, est-ce qu’on aura encore le droit de rouler en tracteur aux heures que l’on veut ?

Pour le soutenir, la FNSEA, fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles, a organisé une mobilisation début mai, à Saint-Aubin-en-Bray. Ils étaient environ 150 personnes, beaucoup de confrères de Vincent Verschuere sont venus de toute la région, et des élus des communes voisines. Les agriculteurs craignent que cette décision ne fasse jurisprudence. « C’est mettre le doigt dans l’engrenage, demain, est-ce qu’on aura encore le droit de rouler en tracteur aux heures que l’on veut ? », s’inquiète Luc Dezutter, agriculteur à quelques kilomètres de Saint-Aubin-en-Bray. Il a lui réussi à construire des bâtiments au-delà de 100 m des habitations, « mais il est de plus en plus difficile de trouver des terres éloignées ».

« Ça me fout les boules », s’énerve la présidente des jeunes agriculteurs de l’Oise, Gwenaëlle Desrumaux, « ça ne concerne pas que Vincent, mais tout le monde rural. De plus en plus de jeunes agriculteurs viennent nous voir, car ils n’arrivent pas à obtenir leur permis de construire, même sans dérogation ! Je m’adresse aussi à vous élus, arrêtez cette frilosité ! ». Le président de la région Hauts-de-France était également présent ce jour-là. Xavier Bertrand (LR) a assuré l’éleveur de son soutien, « Si demain, Vincent a des problèmes de trésorerie, la région répondra présente, concrètement et financièrement. Même chose pour les investissements nécessaires ».

Conflits entre néo-ruraux et agriculteurs

La présidente de la FNSEA, cible, elle, les néo-ruraux. Pour Christiane Lambert, « on ne peut pas venir habiter à la campagne, se plaindre du bruit et demandez à ce que toute activité s’arrête ! La campagne, ce sont des tracteurs qui passent, des oiseaux et des coqs qui chantent ». Elle dénonce un flou dans la notion juridique de trouble anormal du voisinage, « combien de décibel, quel degré d’odeur, il y a un moment, on ne peut pas tout cadrer et tout légiférer ».

Il existe pourtant une loi sur le sujet, votée le 29 janvier 2021 : la loi sur le patrimoine sensoriel des campagnes françaises. Les députés étaient partis du constat que les litiges à la campagne, portant sur les troubles de voisinages (chant du coq ou des cigales, odeur du fumier, etc.) se sont multipliés ces dernières années. La loi est censée « favoriser le vivre-ensemble et promouvoir les sons et odeurs des campagnes françaises ». Cette loi pourrait protéger les agriculteurs, « mais elle n’est pas encore en application », regrette la présidente de la FNSEA. « Il faut que chaque direction régionale de l’agriculture et de la forêt définisse ce patrimoine sensoriel, dans chaque territoire, mais cela n’a pas encore été fait ».

