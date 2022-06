Législatives: 20 ans après, le retour de la cohabitation parlementaire en France?

Analyse

Depuis 2002 et la défaite de la gauche plurielle, la cohabitation a disparu de l'Assemblée. Boutée hors de France de crainte d'un immobilisme parlementaire, cette disparition semblait satisfaire les électeurs… Jusqu'à ce qu'en mai dernier, 56 % des Français déclarent espérer qu'Emmanuel Macron n'obtienne pas de majorité parlementaire.

En mai 2002, Lionel Jospin quitte Matignon après cinq années passées à la tête du gouvernement français. Le président de la République Jacques Chirac, qui vient de finir son septennat, est reconduit largement pour un quinquennat, et les législatives lui donnent une majorité absolue. Depuis, il n'y a plus eu une seule cohabitation en France. Les présidents de la République ont pu compter sur une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Néanmoins, les législatives 2022, plus incertaines que les précédentes pourraient conduire à une situation inédite.

Deux premières cohabitations plébiscitées

En 1986, deux années avant la fin du septennat de François Mitterrand, les Français sanctionnent le président socialiste qui perd la majorité absolue à l'Assemblée. Jacques Chirac, homme de droite, est élu Premier ministre.

À ce moment-là, même si le résultat était attendu, la société française craint une nouvelle instabilité. « Il y a eu ce narratif, au début de la première cohabitation, de croire que l'État et ses institutions n'allaient pas tenir. On pensait que ça tiendrait quelques jours ou quelques semaines. Finalement, on s'est rendu compte que les institutions de la Ve République étaient suffisamment souples pour tenir », décrit Julien Robin, doctorant en sciences politiques à l'université de Montréal sur les questions parlementaires.

Le président de la République François Mitterrand (G) et le Premier ministre Édouard Balladur assistent aux cérémonies marquant le 50e anniversaire de la libération de la Corse, à Ajaccio, le 10 septembre 1993. BORIS HORVAT / AFP AFP - BORIS HORVAT

Les Français, n'ont pas l'air d'avoir détesté l'expérience : ils la réitèrent cinq années plus tard. Lors de la cohabitation de velours, Édouard Balladur et François Mitterrand travaillent de manière plutôt apaisée. Une entente cordiale qui s'explique aussi par l'âge des deux hommes, explique Mathias Bernard, professeur d'Histoire et spécialiste de l'histoire politique de la France contemporaine : « Mitterrand était en fin de carrière politique, sans ambition de renouvellement, Édouard Balladur aussi, ce qui a donné lieu à une forme de gestion des rapports beaucoup plus enrobée ».

Les Français ont alors le sentiment que la cohabitation contribue à une forme d'équilibre des pouvoirs entre celui du président et celui du reste du gouvernement, appuyé sur le Parlement. Elle permet une sorte d'union nationale, qui autorise l'ensemble des sensibilités politiques à participer à la vie politique ou à l'action gouvernementale.

Une troisième cohabitation mal-aimée

Mais la troisième, de 1997 à 2022, laisse dans l'esprit des Français une image plus nuancée, la cohabitation n'étant pas prévue, fruit d'élections anticipées. La rivalité y est plus présente : Jacques Chirac est ambitieux, Lionel Jospin aussi, et tous deux ne comptent pas quitter la vie politique comme leurs prédécesseurs. Elle dure deux fois plus longtemps que les premières, et sur la fin, les relations entre les deux têtes du pouvoir se dégradent.

Contrairement aux idées reçues néanmoins, le Parlement fonctionne à plein régime. « Il y a eu le passage à l'euro, le PACS les 35 heures… Ça n'a pas été de l'immobilisme. Cette image d'un parlement immobilisé tient plus d'une perception présidentialiste à la fois de l'opinion et même de la classe politique qu'à des institutions qui elles prévoyaient sans aucun problème la continuité de l'exercice du pouvoir en période de cohabitation », rappelle Mathias Bernard.

Présidentialisation du pouvoir

Malgré tout, dès septembre 2000, la réforme du quinquennat change la donne. Désormais, l'élection législative suivra celle du président de la République, élu pour cinq ans. Une tendance à la présidentialisation du pouvoir va alors prendre de l'ampleur. Les Français, eux, vont suivre, développe Julien Robin : « Il y a toujours eu cette tendance des électeurs à transformer l'essai de la présidentielle et donner une majorité au président élu. L'inversion du calendrier électoral vient renforcer cet alignement des planètes pour le président. »

J'ai compilé les taux de participation aux législatives (1er tour) sous la Ve. En rouge, c'est l'évolution de l'abstention, qui a franchi pour la 1ère fois les 50% aux dernières élections. Les gens ne se sentent plus représentés et n'ont plus confiance dans le système électif. pic.twitter.com/iqzqreApye — Guillaume Champeau (@gchampeau) December 3, 2018

La présidentialisation du régime, amorcée par Charles de Gaulle s'accélère. Les élections législatives attirent de moins en moins les électeurs, tandis que le risque d'une cohabitation s'est éloignée pour le président élu. Tous les présidents ont depuis 2002 obtenu une majorité absolue à l'Assemblée. Même Emmanuel Macron, que les éditorialistes donnaient perdant aux législatives car sans parti politique implanté dans les circonscriptions, a réussi le tour de force d'obtenir une large majorité à l'Assemblée nationale il y a cinq ans.

La cohabitation au menu de 2022 ?

Face à la présidentialisation du pouvoir et au désintérêt des électeurs, notamment les plus jeunes, pour les législatives, les opposants au président élu convoquent de plus en plus l'idée d'un troisième tour présidentiel. Pour la première fois depuis 20 ans, la cohabitation est même devenue un argument électoral dans la campagne 2022 avec la Nupes, la nouvelle union des gauches. Jean-Luc Mélenchon se présente ainsi comme le futur Premier ministre d'Emmanuel Macron, le répétant à qui veut l'entendre, comme une antienne auto-réalisatrice.

« L'objectif est de mobiliser davantage parce qu'on sait que les élections législatives sont l'une des élections les moins suivies depuis 1993, il y a une baisse continue de la participation aux élections législatives », analyse Julien Robin.

Grande tension avant la nomination de mon prédécesseur. Sera-t-elle de droite ou bien de droite ? Personne ne veut le job. C'est un CDD de mission d'intérim. #PremierMinistre — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) May 16, 2022

Cette stratégie va dans le sens des Français. D'après un sondage Ipsos-Steria, 56% d'entre eux ne souhaitent pas qu'Emmanuel Macron ait la majorité à l'Assemblée. Parmi les 44 % restants, 24 % ne le souhaitent que « par cohérence », dans la droite lignée de « l'alignement des planètes » évoqué plus haut par Julien Robin. Mais d'un autre côté, une récente étude BVA pour RTL et Orange montrait que 69 % des Français ne voulaient pas de Jean-Luc Mélenchon comme Premier ministre. La cohabitation semble donc peu probable, sauf en cas de mobilisation exceptionnelle du corps électoral de gauche, notamment parmi les 18 - 24 ans. Dans les derniers sondages, la coalition Ensemble d'Emmanuel Macron obtenait ainsi près de la moitié des sièges de l'Assemblée.

Toutefois, et c'est tout l'intérêt de cette élection législative, le scrutin intervient après la réélection d'un président sortant, qui a déjà pu gouverner comme il le souhaitait. Or, les Français aiment le changement, rappelle Mathias Bernard : « En 2007, Sarkozy était opposé au président sortant. Il avait fait campagne sur la rupture. En 2012, « le changement, c'est maintenant ». En 2017, la disruption, c'est maintenant. Cette dynamique de changement est un atout électoral. » Un avantage théorique pour l'alliance de Jean-Luc Mélenchon, mais qui explique aussi le grand remaniement du gouvernement par le président en mai dernier et le changement de nom du parti présidentiel pour Renaissance.

Vers un retour du rôle de l’Assemblée ?

Le plus probable des scénarios est l'affaiblissement de la majorité sortante. Un scénario qui, pour gouverner, serait plus complexe qu'une cohabitation. En cas de majorité relative, c'est-à-dire avec moins de la moitié des 577 sièges de l'Assemblée, Emmanuel Macron devra aller chercher des députés dans l'opposition. S'il n'y arrive pas, cela voudrait dire des votes au cas par cas. « Dans le cas d'une majorité relative, il peut y avoir plus de de lenteurs, de complexité, de procédure et de blocage », prévient Mathias Bernard.

Autre possibilité également, la perspective d'une majorité absolue qui s'étiole sur la fin du quinquennat. « Emmanuel Macron ne pourra pas se représenter et donc de probables candidatures vont se dégager, qui pousserait les prétendants à se désolidariser de la majorité sortante, se désolidariser d'éventuelles réformes impopulaires menées par le président de la République », projette Julien Robin.

La cohabitation, phénomène prévu dans les textes de lois de la Ve République, n'est pas censée être exceptionnelle. Mais depuis la réforme du quinquennat, son existence tient pour le moment plus de l'argument électoral que de la réalité politique. En revanche, le cas plus probable d'une majorité affaiblie, bien que complexe pour le gouvernement, aurait le mérite de remettre au goût du jour le rôle premier de l'Assemblée : être un lieu d'idées, où la majorité est mouvante et évolue en fonction des débats entre les députés.

