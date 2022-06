Procès des attentats du 13-Novembre: la parole est à l’accusation

Au procès des attentats du 13 novembre 2015, la parole est désormais à l’accusation. Les représentants du parquet national antiterroriste ont trois jours pour convaincre la Cour de la réalité des charges reprochées aux 14 accusés présents et aux six absents de ce dossier tentaculaire.

De notre envoyé spécial au palais de justice de Paris,

« On disait ce procès hors norme, historique. Oui, mais, avant tout, un procès normal pour des faits qui ne le sont pas », lance Camille Hennetier qui introduit ces trois jours de démonstration. L’avocate générale retiendra les récits nombreux des victimes, et « l’horreur des faits bruts et des scènes de crime en plein Paris ». Des scènes qu’elle ne connaît que trop bien : la nuit du 13 novembre 2015, alors responsable de la section antiterroriste du parquet de Paris, elle était entrée au Bataclan. « À drame hors norme, enquête hors norme, fouillée, minutieuse », défend-elle tandis que les failles de l’instruction ont régulièrement été dénoncées par la défense au cours de ces neuf mois de procès.

Nicolas Braconnay lui succède. « Nous n’avons ni l’ambition ni les moyens de nous poser en sociologues, politologues, théologiens et encore moins historiens de notre propre époque », rassure l’avocat général. Mais il tient à nommer l’idéologie qui relie les 33 membres identifiés de la cellule terroriste. « Ce qui rassemble un Irakien de 33 ans, un éleveur d’oiseau de la région d’Alger, des jeunes Belges ou Français originaires de Strasbourg, Molenbeek, Drancy, deux frères délinquants ? L’idéologie qui nous occupe est clairement identifiée : c’est l’islamisme jihadiste. »

Pas question pour l’accusation de gommer la dimension religieuse de ce dossier, pas question non plus de faire des amalgames entre islam, islamisme et jihadisme. L’avocat général conclut cette introduction par cette formule : « Ce procès n'est pas celui du jihadisme en général, mais celui de criminels terroristes en particulier ».

Les avocats généraux reviennent sur les profils des terroristes

Si les 14 accusés présents et leurs avocats espéraient avoir infléchi les convictions du parquet, ils seront déçus. Les trois avocats généraux se suivent pour passer chacun en revue. Yassine Atar, par exemple, que son oncle avait décrit comme « le fils spirituel de Bacchus, dieu du vice et du sexe » préférant « écumer les bordels de Tanger » à la fréquentation des mosquées. L’avocat général y voit plutôt « le fils spirituel de Tartuffe ». Il énumère les nombreux messages qui attestent de l’intérêt de Yassine Atar pour un islam rigoriste, de l’admiration qu’il portait toujours à son frère Oussama, futur commanditaire des attaques, même après le départ de ce dernier en Syrie. La Syrie où Mohamed Abrini s’est rendu « non pas pour se recueillir sur la tombe de son frère, mais bien pour y combattre », assène Nicolas Le Bris, SMS à l’appui.

Les avocats généraux, c’est leur rôle, replongent dans les moindres détails du dossier. Tous les accusés y passent : Salah Abdeslam, seul membre encore en vie des commandos, dont l’accusation se dit convaincu qu’il savait contrairement à ce qu’il affirme, qu’il savait dès l’été 2015 que des attentats se préparaient. « Salah Abdeslam tente de nous faire croire et de vous faire croire qu’il a renoncé à son départ en Syrie pour une mission humanitaire. Que les choses soient claires, nous n’y croyons pas un instant. »

