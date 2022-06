Législatives en France: Jean-Luc Mélenchon et la Nupes en campagne sur les terres normandes d'Elisabeth Borne

A trois jours des élections législatives, la Nupes continue de progresser dans les intentions de vote. Une dynamique que Jean Luc Mélenchon espère suffisante pour obtenir la majorité des députés. En déplacement à Caen, sur les terres de la Première ministre Elisabeth Borne, le leader de l’alliance des gauches est venu galvaniser son électorat.

Publicité Lire la suite

avec notre envoyé spécial à Caen, Aurélien Devernoix

« Quelle est la limite au macronisme, la défaite du macronisme » peut-on entendre Jean-Luc Mélenchon

Défaire Emmanuel Macron, l’obsession de Jean-Luc Mélenchon. Mais aussi congédier celles et ceux qui ont selon lui trahi les causes de la gauche. « Qu’est-ce qui empêchera madame Borne de faire au reste de la société ce qu’elle a voulu faire à la SNCF et à la RATP ? Qu’elle s’en aille ! »

► À lire aussi : Vers un duel Mélenchon-Macron ?

La Première ministre, ancienne socialiste et candidate sur ces terres normandes fait évidemment figure de cible privilégiée. « Il s’agit d’une des figures les plus sinistres de la technocratie, sans conscience politique, capable de changer d’un parti à l’autre du moment qu’elle reste au pouvoir ».

Pendant une heure et demie, Jean-Luc Mélenchon alterne bons mots et emportements. Suscitant parfois quelques grimaces chez les socialistes venus afficher leur soutien à l’union, comme Arnaud. « Moi, je ne suis pas un fan de Mélenchon, mais on veut y croire. Il y a un réel espoir ».

La fin justifie les moyens, et la capacité de mobilisation de Jean-Luc Mélenchon suscite l’admiration du patron du PS Olivier Faure, également du déplacement. « Je crois comprendre que madame Borne est à quelques kilomètres d’ici, dans une salle où elle était presque seule, alors qu’ici, ça débordait dans tous les sens. Ça veut dire qu’il y a un enthousiasme, il y a quelque chose, il y a une envie ».

Et pas question de lever le pied pour Jean-Luc Mélenchon, qui poursuivra sa campagne marathon ce vendredi à Marseille.

► À lire aussi : Vingt ans après, le retour de la cohabitation parlementaire en France ?

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne