Législatives en France: la difficile campagne de Damien Abad dans son fief de l'Ain

A trois jours du premier tour des législatives en France, coup de projecteur ce jeudi matin sur la cinquième circonscription de l’Ain, dans l’est du pays. Dans ces vallées industrielles et rurales, le nouveau ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées, Damien Abad, est en situation périlleuse. Transfuge - il était président du groupe de droite à l’assemblée avant de rejoindre le gouvernement d’Emmanuel Macron, le député sortant est accusé par deux femmes de viol, ce qu’il conteste. Des accusations qui ont jeté le trouble dans la population.

Avec notre envoyée spéciale à Oyonnax, Lucile Gimberg

C’est sa première télé depuis la révélation des accusations de viol à son encontre et Damien Abad réfute à nouveau. « Je n’ai jamais violé aucune femme, je suis ici pour débattre », répond-t-il au journaliste de France3 Auvergne-Rhône-Alpes qui l'interroge.

Il est bien là, Damien Abad, sur le plateau de cette chaîne locale pour débattre avec trois de ses rivaux en lice pour le poste de député de la cinquième circonscription de l'Ain. Mais ces deux dernières semaines, le nouveau ministre s'est fait très discret. Réunions publiques sans publicité, presse tenue à l'écart. Depuis que le journal Médiapart a publié les témoignages de deux femmes qui l'accusent de viol, Damien Abad fait une campagne en catimini.

Sur les révélations de Médiapart, #DamienAbad répond avant le débat sur la 5e circo de l'#Ain : "Je l'ai dit, je le redis. Je n'ai jamais violé aucune femme, les choses sont très claires, je suis ici pour débattre". https://t.co/Kib5v8JTfl pic.twitter.com/0h9CH1tqOC — France 3 Rhône-Alpes (@F3Rhone_Alpes) June 8, 2022

À Oyonnax, ville ouvrière au cœur d'une vallée qui vit de l'industrie plastique, le trouble s’est immiscé dans beaucoup d'esprits.

« Certaines personnes ont douté, d’autres n'y croient pas, ça risque de le pénaliser quand même », réagit Philippe, 61 ans, qui vit dans une commune voisine. « C’est bizarre que ça arrive maintenant ces histoires-là, non ? », rétorque Sandra, jeune infirmière installée sur une terrasse du centre-ville.

Sa popularité de député sortant, après deux mandats, permettra à Damien Abad de résister, assure l’une de ses soutiens, la présidente d'association, Fatma Ayache: « c’est quelqu’un qui est sur le terrain depuis dix ans. Il est toujours présent, très actif, et porte notre voix à Paris et partout… Il est toujours à l’écoute », affirme cette professeure de mathématiques qui dit soutenir « non pas une personnalité mais un bilan ».

« Se prostituer pour un poste gouvernemental »

Il a trahi sa famille politique, réplique celui qui a remplacé Damien Abad au pied levé comme candidat Les Républicains (LR), Julien Martinez. « Le fait qu’il soit passé de premier opposant d'Emmanuel Macron à ministre d'Emmanuel Macron en 24 heures, a troublé tout le monde. Il y a eu un manque de clarté, le sentiment d’avoir été un peu baladé », tacle-t-il.

Ce mercredi 8 juin, le patron du parti LR a fait le déplacement jusqu'à l'usine Novap, près d'Oyonnax, pour soutenir l'ambitieux conseiller municipal de 33 ans. A son arrivée, Christian Jacob dénonce une attitude « au-delà de l'imaginable » de la part de Damien Abad. Et ajoute auprès de journalistes: « qu'un président de groupe parlementaire se serve de sa fonction pour aller se prostituer pour un poste gouvernemental est d'une perversité totale, et ne peut inspirer que dégoût et mépris ».

.@julienmartinez est le seul candidat de la droite et du centre dans la 5e circonscription de l’Ain.



Il a toute ma confiance et tout mon soutien car il saura représenter nos valeurs et son département au Parlement.



Un plaisir d’être avec lui à Oyonnax chez @NovapOfficiel. pic.twitter.com/eizAjvI0Nz — Christian JACOB (@ChJacob77) June 8, 2022

Un espace politique à prendre?

Même angle d'attaque pour l'extrême droite de Joëlle Nambotin qui espère récupérer les électeurs anti-Macron. « Le fait qu'il soit un transfuge, qu'il soit passé de LR à chez Macron du jour au lendemain, ça passe mal chez les électeurs républicains. Quant au nouveau candidat qu’ils ont mis, il n’est pas très connu. Donc ça nous laisse un espace », estime cette ancienne photographe épinglée il y a quelques années pour des publications jugées racistes et antisémites sur les réseaux sociaux. « C'était de l'humour qui a été mal compris », évacue-t-elle sur le marché d'Ambérieu-en-Bugey où elle tient un stand de campagne où s'affiche en grand le visage de Marine Le Pen.

Et si c'était l'union de la gauche qui s'invitait au second tour ? Dans une allée voisine du marché où elle tend ses tracts ciblés NUPES, l'insoumise Florence Pisani y croit dur comme fer. « La Nouvelle Union populaire et sociale (Nupes) repose sur une véritable dynamique et sur une détresse et une colère des gens parfaitement fondées », certifie-t-elle à RFI alors qu'un sondage local vient de la placer en deuxième position au premier tour, juste après Damien Abad.

Pour le ministre et député candidat à un troisième mandat dans l'Ain, ce sera quitte ou double. Comme pour ses collègues du gouvernement: s’il perd aux législatives, il devra quitter le gouvernement.

