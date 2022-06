Nucléaire: la centrale nucléaire du Tricastin dans le collimateur de la justice

La centrale nucléaire de Tricastin, dans le sud-est de la France, est l'une des plus anciennes centrales en service sur le territoire national. En février 2021, l'ASN a ouvert la voie à la poursuite de l'exploitation des plus vieux réacteurs, dont ceux de Tricastin, au-delà de quarante ans, enjoignant à EDF de réaliser des travaux pour améliorer leur sûreté.

EDF a-t-elle essayé de dissimuler un incident nucléaire à la centrale du Tricastin ? La question se pose, suffisamment en tout cas pour l'ouverture d'une information judiciaire. En cause, des incidents survenus entre 2017 et 2019 qui n'auraient pas été signalés à l'ASN, le gendarme du nucléaire. Un signalement réalisé par un lanceur d'alerte, ancien cadre de la centrale.

Il se fait appeler Hugo, devient chef de service à la centrale de Tricastin en 2016 et ce qu'il y voit ne lui plaît pas. Le climat, en amont de la visite décennale de l'ASN, l'Autorité de sûreté nucléaire, étape essentielle en vue d'un prolongement de la durée de vie des réacteurs, est tendu. Cette centrale, mise en service au début des années _à, est l'une des plus anciennes de France. Hugo déclare avoir assisté à différents incidents dont deux particulièrement notables : la surchauffe en 2017 du réacteur numéro 1 et l'inondation en 2018 d'une partie des équipements électriques de tranche numéro 3.

Plus grave selon lui, EDF aurait cherché à minimiser, ou pire dissimuler ces informations à l'ASN en octobre 2021, Hugo décide alors d'agir et porte plainte. Un mois plus tard, un inspecteur en chef de l'autorité, interrogé sur cette plainte, déclarait que ses services n'avaient pas constaté d'événements qui auraient été masqués à Tricastin.

Une assurance qui n'empêche donc pas la justice d'ouvrir ce jeudi une information judiciaire pour tirer les choses au clair. « Non-déclaration d'incident », « mise en danger d'autrui », etc : au total, EDF est soupçonné d'une douzaine d'infractions potentielles de début 2017 à fin 2021. Une information judiciaire contre X a été ouverte au Pôle de santé publique de Marseille et l'enquête confiée à une juge d'instruction.

Confier d'emblée les investigations à une juge d'instruction "traduit l'extrême gravité des faits dénoncés par notre client, qui avait alerté en vain son employeur et averti le ministère de l'Ecologie", ont réagi auprès de l'AFP ses avocats Vincent Brengarth et William Bourdon.

