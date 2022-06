Procès du 13-Novembre: l’accusation livre sa version du puzzle

Que s'est-il réellement passé dans les jours qui précédèrent le « cauchemar du 13-Novembre » ? L'enquête n'a permis de répondre que de manière lacunaire à cette question. Les accusés, dont plusieurs se sont murés au cours de l'audience dans un silence tenace, n'ont pas permis d'y voir beaucoup plus clair, livrant, pour ceux qui ont parlé, des versions changeantes et souvent contradictoires. La cour sera chargée de dire la vérité judiciaire. En attendant, le parquet national antiterroriste a livré sa version précise et implacable des évènements.

« Salah Abdeslam cherche à se faire passer pour un terroriste tombé du ciel », tance Nicolas Le Bris, l'un des trois avocats généraux. Ni titulaire, ni remplaçant, il ne serait qu'un « spectateur invité à la dernière minute pour rentrer sur le terrain ». Mais cela ne tient pas, pour l'accusation qui démonte la version livrée par le principal accusé lors du procès. Le Français a expliqué n'avoir été mis au courant des attentats que le 12 novembre et avoir été contraint d'y participer, avant finalement de renoncer à se faire sauter. « Ça n’est pas crédible », tonne Nicolas Le Bris. « Jamais Abdelhamid Abaaoud », le chef opérationnel de la cellule terroriste, « n'aurait pris le risque d'inviter un candidat de dernière minute si près du but ! » Pour les représentants du parquet national antiterroriste, Salah Abdeslam était donc prévu dès le départ et n'a pas remplacé Mohamed Abrini au dernier moment comme ce dernier l'affirme pour dédouaner son ami d’enfance.

Pour l’accusation, les deux hommes auraient dû se faire exploser le 13-Novembre, c’est une certitude. La preuve : ils n’ont pris aucune précaution pour dissimuler leur identité lorsqu’il a fallu louer les voitures et les appartements de banlieue parisienne qui ont convoyé et hébergé les terroristes. Et pour cause, ils ne devaient pas en revenir. La preuve, aussi : l’agitation au sein de la cellule que provoque le départ précipité d’Abrini dans la nuit du 12 au 13 novembre et son remplacement par l’un des kamikazes passé d’une planque à une autre, d’une cible – le Bataclan – à une autre – le Stade de France. Les conditions de son retour en Belgique démontrent aussi pour le ministère public que Mohamed Abrini lui-même ne l’avait pas anticipé : il veut prendre le train, sans réaliser qu’à cette heure plus aucun ne roule, et il rentre en taxi sans même avoir les clés de chez lui.

« Ils ont logé la bête, ils ont nourri la bête, ils ont armé la bête »

Les attentats du 13-Novembre, les avocats généraux en sont convaincus, n’auraient pas dû frapper que la France. C’est une autre zone d’ombre de ce dossier que l’accusation veut repeindre de certitudes : le déplacement d’Ossama Krayem et Sofien Ayari à l’aéroport international de Schiphol, le soir du 13 novembre 2015. Deux jihadistes aguerris, entraînés, formés en Syrie, combattants d’élite du groupe État islamique, deux candidats au martyr envoyés à grands frais en Europe pour y accomplir une mission. « Et ils veulent nous faire croire qu’on ne les a envoyés à Schiphol que pour vérifier une histoire de consigne à bagage, ça n’est pas crédible », tempête Nicolas Le Bris. Les deux hommes dans ce procès sont restés murés dans le silence, « on ne saura donc pas pourquoi ils ont renoncé », est forcé de reconnaître Nicolas Le Bri,s que cela n’empêche pas de voir dans ce voyage une complicité avec les attaques de Paris et Saint-Denis. « On dit souvent que Salah Abdeslam est le seul survivant des commandos terroristes. On devrait dire qu’il est le seul survivant des commandos français », conclut l’avocat général. « Ossama Krayem et Sofien Ayari sont les deux survivants des commandos néerlandais. »

Dans ce dossier où Salah Abdeslam a parfois semblé accaparer toute l’attention, Nicolas Braconnay, autre porte-voix de l’accusation, veut rappeler qu’il n’y a pas de « seconds couteaux ». « Sans la location des voitures, des appartements, sans les faux papiers, les transports, l’habillement des terroristes, sans les recherches d’armes, de munitions, de produits explosifs, il n’aurait pu y avoir d’attentat », assène-t-il. « Tous ont accepté d’apporter leur concours à une action terroriste, que ce soit par conviction, par lâcheté ou par cupidité. Ils ont logé la bête, ils ont nourri la bête, ils ont armé la bête. » Au premier rang, Mohamed Bakkali qui « se comporte comme une espèce de surintendant de la terreur », dira l’avocat général, en allusion au rôle clé qu’il est soupçonné d’avoir joué au sein de la cellule terroriste. Cette cellule qui constitue « une véritable katiba », dira l’accusation, reprenant le vocable jihadiste, une « tête de pont » de l’État Islamique installée en plein cœur de la Belgique.

« Cette personne ne peut pas être le premier venu. C’est Salah Abdeslam »

Avant même d’enfiler une ceinture d’explosifs, Salah Abdeslam aussi aura joué un rôle clé, en allant chercher en Allemagne ou en Hongrie les commandos arrivés de Syrie par la route des Balkans, en se fondant dans la masse des dizaines de milliers de réfugiés qui fuyaient alors les combats. « Celui qui effectue ces retours est quelqu’un en qui la cellule a toute confiance, qui ne peut pas faire défection au risque de faire échouer tout le projet », insiste Camille Hennetier, la troisième voix de l’accusation. « Cette personne ne peut pas être le premier venu. C’est Salah Abdeslam. »

Dans cette relecture implacable des évènements, le ministère public n’épargne personne. À vouloir enfermer tout le monde dans les filets un peu lâches de « l’association de malfaiteurs terroriste », la redoutée AMT, l’accusation n’hésite pas à faire quelques raccourcis. Ainsi, Farid Kharkhach est poursuivi à ce titre bien que Nicolas Braconnay reconnaisse sans difficulté que l’homme qui a livré quatre des quatorze faux papiers belges à la cellule terroriste n’avait aucune connaissance du projet terroriste et qu’il n’a jamais fait preuve de sympathie pour la cause. Mais le ministère public, sur la base de témoignages choisis, estime qu’il ne pouvait pas ignorer la radicalisation de son principal interlocuteur : Khaled El Bakkraoui, coordinateur du 13-Novembre et futur kamikaze des attentats de Bruxelles. Et cette connaissance du « contexte terroriste » suffit. « Il a surtout agi par lâcheté et par cupidité, pour un gain de quelques centaines d’euros », assène Nicolas Braconnay. Avant de glisser que l’accusation tiendrait compte malgré tout dans les peines demandées du fait qu’il n’était qu’une « pièce rapportée ».

Ali El Haddad Asufi, lui aussi, sera poursuivi pour association de malfaiteurs terroriste. L’enquête n’a pas réussi à prouver qu’il était allé chercher des armes pour le compte de la cellule aux Pays-Bas. Ce volet des investigations s’est avéré le plus décevant, reconnaît l’avocat général. Il avait donné lieu à un échange mémorable entre l’enquêtrice belge qui en présentait les résultats et l’un des avocats d’Asufi. « Mais c’est à vous aussi de démontrer que ce sont des stupéfiants », avait lâché un peu vite l’inspectrice face aux questions de Me Jonathan de Taye, reprenant la thèse de son client. « Mais non, c’est à vous de prouver que ce sont des armes ! », avait manqué de s’étrangler l’avocat belge. L’échange n’a pas été oublié de l’accusation qui insiste sur les faisceaux d’indices qui, à ses yeux, suffiront à la cour pour déterminer que l’accusé a, au minimum, cherché à se procurer des armes.

« Ils sont les premières victimes du 13-Novembre »

Cette lecture de l’accusation n’est pas complètement exempte de contradictions. Ainsi, Nicolas Le Bris s’emploie dans sa démonstration à montrer que Bilal Hadfi, kamikaze du Stade de France, aurait dû faire partie des commandos du Bataclan, puisqu’il est Français comme le trio qui a semé la mort dans la salle de concert, qu’il a fait la route de Bruxelles à la banlieue parisienne dans la même voiture qu’eux, et qu’il est passé par la même planque d’Alfortville. Son transfert en catastrophe jusqu’à la planque de Bobigny après le départ de Mohamed Abrini serait la preuve, à ses yeux, que la cible où il se fera exploser n’était pas celle qui était prévue. Mais quelques dizaines de minutes plus tard, il rappelle que le terroriste portait un maillot de football allemand, voulant ainsi démontrer que les membres de la cellule sont interchangeables, mais affaiblissant par la même son premier argument.

Enfin, les avocats généraux situent beaucoup plus tôt le début des attentats. Ils rappellent que les vidéos de propagande de l’État islamique, diffusés après les attaques, mettent en scène tous les terroristes, à l’exception notable de Salah Abdeslam. On y voit notamment des décapitations et des exécutions par armes à feu. « Tuer, ça s’apprend. Décapiter, brûler vif, exécuter d’une balle dans la tête : ça fait partie de l’entraînement. C’est aussi un point de non-retour, l’ultime damnation et le fait qu’elles soient filmées les compromet définitivement et doit les empêcher de renoncer. » Sept prisonniers du groupe terroriste ont ainsi été tués à l’été 2015 par les futurs assassins de Paris et Saint-Denis. « Ils sont les premières victimes du 13-Novembre. »

