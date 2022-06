Législatives: les attentes des électeurs dans la 7e circonscription des Français de l'étranger

Avec notre correspondant à Berlin, Pascal Thibaut

Dans la septième circonscription des Français de l'étranger, un débat a opposé jeudi soir le député sortant de la majorité, Frédéric Petit, à son adversaire de la Nupes Asma Rharmaoui-Claquin.

Cette circonscription rassemble seize pays européens. Elle va de la frontière franco-allemande aux confins de la Pologne et de la Roumanie, de la Baltique à la mer Noire et l'Adriatique.

Une gageure, pour la campagne des différents candidats, pour se faire connaître sur le terrain, aller à la rencontre des électeurs et présenter le programme de leur coalition respective.

La participation reste faible pour ces scrutins à l'étranger. Sept électeurs sur dix n'ont pas voté au premier tour dans cette circonscription, même si la participation était plus élevée qu'ailleurs. Le vote en ligne pour ces onze circonscriptions a rencontré des soucis techniques...

Stephan Maigné est conseiller consulaire.

Cette participation faible s'explique aussi par un rapport différent de ces électeurs à leur pays, analyse Cédric Pellen, du Centre Marc Bloch de Berlin, qui travaille sur la représentation politique des Français de l'étranger.

Les Français de l'étranger ont un rapport par définition beaucoup plus distant avec la politique française. On ne va plus voter sur des grands principes. Par exemple, en Allemagne, les questions européennes, les questions franco-allemandes sont très centrales dans les choix électoraux.

C'était un thème important lors du débat de jeudi soir, à côté de la politique nationale, mais aussi des problèmes proches de ces électeurs comme les frais de scolarité des écoles françaises ou le réseau consulaire.

Pour Bénédicte Bergeaud, ces derniers aspects sont importants. Ces députés à l'étranger peuvent faire remonter des problèmes particuliers moins connus en France.

Ils se font les relais des petits tracas du quotidien, parce qu'on nous oublie. Surtout parce qu'on a des problématiques très particulières, et je pense que dans l'Union européenne, on a des problématiques encore plus particulières que quand on est aux États-Unis, en Afrique et en Asie.