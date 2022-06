France: à Marseille, les réfugiés ukrainiens du «Méditerranée» de la Corsica Linea quittent le navire

Atelier «trouver un travail» organisé à bord du ferry Méditerranée de la Corsica Linea dans le port de Marseille: ce ferry accueillait plusieurs centaines de réfugiés ukrainiens depuis le mois de mars 2022 (photo du 26 avril 2022). AFP - NICOLAS TUCAT

Texte par : RFI

En France, à Marseille, le ferry Méditerranée, l’un des plus grands centres d’accueil du territoire mis à disposition des réfugiés ukrainiens ferme ses portes. Hier vendredi a pris fin la convention entre la compagnie maritime Corsica Linea, propriétaire du bateau de croisière, et le gouvernement français. Plus de 400 personnes se trouvaient encore à bord et ont dû quitter cette bulle de commodités pour se reloger dans la ville ou dans ses environs.