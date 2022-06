Eurosatory 2022: Arquus et les véhicules médians de l'infanterie

Entretien

Eurosatory, le plus grand salon au monde consacré à la défense, ouvre ses portes du 13 au 17 juin au parc des expositions de Villepinte. Parmi les exposants : Arquus, fabricant de véhicules blindés et acteur français important du domaine de la défense terrestre. Arquus, anciennement Panhard, Berliet et Renault Trucks, est aujourd’hui une filiale du groupe Volvo. L’entreprise emploie 1 500 personnes en France pour un chiffre d’affaires de 600 millions d’euros. Franck Alexandre a rencontré son président, Emmanuel Levacher. Entretien.

RFI : Après quatre années d’absence, Covid oblige, Eurosatory revient au parc des expositions de Villepinte. Quelles innovations allez-vous présenter ?

Emmanuel Levacher : C’est un grand rendez-vous, le premier au monde même pour l’industrie de défense terrestre. Donc, pour Arquus, c’est une belle vitrine. Nous allons présenter plus de cinq plates-formes équipées de différents systèmes, mais surtout des services et des supports numériques.

Lors de l’offensive sur Kiev, les colonnes de blindés russes ont été décimées par les missiles portatifs antichars. Quels enseignements tirez-vous de la guerre d’Ukraine, vous qui fabriquez des blindés ?

De tous les conflits, on fait des retours d’expérience. C’est peut-être un peu tôt pour tirer toutes les leçons de celui-ci, mais la question se pose des doctrines d’emploi, des tactiques pour l’usage de ces matériels. La question se pose aussi de leur protection, de leur mobilité, de leur furtivité, de leur capacité à contrer les attaques de drones et les attaques de missiles. Donc, c’est toujours la lutte éternelle entre le glaive et le bouclier. Nous, on fait plutôt des boucliers. Alors, à nous de trouver les bons compromis.

Avec vos partenaires Thals et Nexter, vous êtes au cœur du programme Scorpion qui va structurer l’armée de Terre pour les décennies à venir. Les nouveaux véhicules médians, c'est vous, ce sont les Griffons, les Jaguars… Ils vont changer le combat de mêlée ?

Je pense que le concept même de Scorpion, c'est-à-dire du combat collaboratif et info valorisée est extrêmement novateur, pour faire en sorte que toutes les plates-formes dialoguent entre elles en temps réel et puissent se compléter, se défendre les unes les autres, communiquer… Donc, c’est surtout la connectivité, les capacités électroniques de ces systèmes qui en font un outil de pointe.

De nouveaux véhicules connectés et dotés de tourelleaux téléopérés, c’est un « game changer » ?

Nous ne sommes pas les seuls à en faire mais, effectivement, dans le cadre de Scorpion, on développe ces tourelleaux, qui sont opérés de l’intérieur du véhicule et qui évitent d’exposer les tireurs. Ils permettent également d’observer et de tirer avec des portées extrêmement longues, y compris avec des armes de petit calibre.

Comment l’outil industriel d’Arquus peut-il s’adapter à un conflit de haute intensité ?

C’est une grande question, c’est même le grand débat du moment. Je pense que notre outil industriel peut s’adapter, nous pouvons produire davantage. Mais il y a deux conditions majeures : premièrement, il faut que la chaîne d’approvisionnement suive. Vous savez qu’il y a beaucoup de tensions sur les marchés en ce moment. Donc, il faut mobiliser l’ensemble des fournisseurs pour augmenter aussi les capacités de production de composants. La deuxième condition, c’est un peu trivial, mais évidemment, c'est que les budgets suivent.

Il faut également privilégier le stock ?

C’est effectivement une des solutions pour sécuriser les lignes d’approvisionnement. Ce n’est pas forcément l’optimum économique pour un chef d’entreprise, mais ça peut être un recours pour sécuriser la « supply chain ».

Vous êtes partie prenante du contrat Camo avec la Belgique. Quels sont les autres marchés que vous visez en Europe ?

Camo, effectivement, c’est d’abord un bel exemple d’une bonne coopération entre la France et la Belgique autour du concept de Scorpion. Dans le cadre européen, il y a deux voies : la première, financée par l’Union européenne au travers du Fonds européen de défense auquel nous participons, mais ce sont plutôt des programmes de recherche et de développement. Ensuite, on va aussi rencontrer un certain nombre de pays, en particulier des pays d’Europe centrale et orientale et des pays scandinaves qui sont préoccupés par la situation du moment et qui cherchent à s’équiper rapidement dans le domaine terrestre.

N’y a-t-il pas trop d’industriels fabriquant des blindés en Europe ?

C’est une industrie qui reste assez fragmentée, avec de nombreux acteurs. C’est le résultat d’une absence de concentration des programmes de défense entre les pays européens. Il y a souvent des débats sur de possibles concentrations, mais en réalité, pas grand-chose ne se passe. En revanche, nous développons beaucoup de coopérations ponctuelles avec des acteurs français et européens sur des programmes spécifiques.

En Europe, il y a justement ce programme structurant, c’est le projet franco-allemand de char du futur. Plaidez-vous pour intégrer ce projet ?

Nous ne sommes pas directement impliqués dans ce projet, mais indirectement nous proposons un certain nombre d’idées, d’innovations, en particulier sur la motorisation des plates-formes puisque, dans la défense aussi, on travaille sur les nouvelles énergies. Nous sommes les spécialistes de l’électrification des chaînes cinématiques.

À quoi ressemblera le blindé du futur : électrique ? Autonome ?

À court terme, les véhicules seront connectés. Et à l’avenir, ils seront électrifiés. Pas forcément totalement électrique, car on a quand même besoin de résilience. Donc, il faut aussi des modes de secours, mais le blindé du futur sera fortement numérisé avec probablement des niveaux d’autonomie élevés. Pas forcément « full autonome » mais avec suffisamment d’autonomie pour que les opérateurs puissent se concentrer sur leur mission.

Arquus est un acteur de taille intermédiaire, petit mais heureux ?

« Small is beautifull ! » On essaie de tirer parti de notre taille humaine, puisqu’on est comme une grosse ETI, une entreprise de taille intermédiaire et fier de l’être. Petit, mais en revanche on s’appuie sur un grand groupe (Volvo). Donc, on essaie de combiner les avantages des deux dimensions, avec quatre sites de production en France : Limoges, Saint-Nazaire, Nevers et dans l’Essonne près de Paris.

