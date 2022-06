Législatives françaises: en vue du second tour, des consignes de vote évasives

Dimanche prochain 19 juin, à de rares exceptions près, les électeurs sont appelés à retourner aux urnes pour le 2d tour des législatives. Des duels qui, selon les circonscriptions, opposeront LREM, la Nupes ou le RN. Mais les ténors de ces trois blocs irréconciliables restent flous sur les consignes de vote pour leurs électeurs.

Le ni-ni de Marine le Pen

C’est l’affiche qui sera le plus représentée dimanche prochain : un candidat de la Nupes affrontera un candidat de la majorité présidentielle dans 271 circonscriptions. Quelques minutes après les premières estimations le soir du premier tour, Marine Le Pen a choisi de ne pas donner de consigne de vote dans les circonscriptions où le Rassemblement National ne figure pas au second tour. Optant pour la stratégie du « ni-ni », Marine le Pen a invité ses électeurs « à ne pas choisir entre les destructeurs d’en haut et les destructeurs d’en bas ».

Mélenchon évasif

Autre duel, dans une centaine de circonscriptions : un candidat de la majorité s'opposera à un autre du RN. Un choix qui, comme lors du 2d tour de l’élection présidentielle, laisse Jean-Luc Mélenchon plutôt évasif. Le leader de l’Union des gauches a rappelé n’avoir « aucun doute sur l’intelligence de notre peuple, ni aucune réserve à l’égard de la décision que, pour finir, il prendra quant à la composition de l’Assemblée nationale ». Jean-Luc Mélenchon a par ailleurs appelé ses électeurs à « déferler » dans les bureaux de vote lors du second tour.

Cafouillage à LaREM

Les consignes de vote ont en revanche été plus confuses du côté de LaREM concernant les 59 duels qui opposeront le RN et la Nupes. Jean-Luc Mélenchon, le nouveau rival face à Marine Le Pen l'ennemie de toujours. Les cadres de LaREM ont d’abord évoqué des consignes au « cas par cas » puis même Elisabeth Borne s'est emmêlé les pinceaux.

Après avoir dénoncé « les extrêmes » dimanche soir, la Première ministre a finalement clarifié les choses, précisant qu'il « ne fallait jamais donner une voix à l'extrême droite ».

Une ligne réaffirmée par la porte-parole du gouvernent Olivia Grégoire ce lundi. Soucieuse de ne surtout pas créer de polémique a 7 jours d'un second tour très incertain pour la majorité.

