Procès des attentats du 13-Novembre: la défense va prendre la parole

Les plaidoiries de la défense débutent ce lundi 13 juin à la mi-journée au procès des attentats du 13-Novembre 2015. Les avocats des 14 accusés présents vont se succéder deux semaines durant pour défendre leurs clients et répondre aux réquisitoires du Parquet National antiterroriste.

Après l'accusation, parole à la défense. Au procès des attentats du 13-Novembre, les avocats de Salah Abdeslam et de ses treize coaccusés présents devant la cour d'assises spéciale de Paris commencent à plaider ce lundi et pour deux semaines.

L'audience reprend à 12H30. Elle s'était achevée vendredi après-midi avec les peines réclamées à l'encontre des vingt hommes jugés depuis neuf mois pour leur participation aux attentats qui ont fait 130 morts à Paris et à Saint-Denis.

« Une journée entière pour Mohamed Abrini »

Pour les avocats des quatorze accusés comparaissant devant la cour -six autres, dont cinq hauts cadres du groupe jihadiste État islamique présumés morts en Syrie, sont jugés en leur absence-, c'est l'heure de répondre aux arguments de l'accusation. Et la dernière chance de convaincre la cour.

Comment s'y prépare-t-on dans un procès historique et qui dure depuis déjà neuf mois. Me Marie Violleau défend Mohamed Abrini qui durant l'audience a indiqué qu'il aurait dû se faire exploser le 13-Novembre et qu'il avait renoncé à la dernière minute. Il risque la perpétuité.

« On aura une journée entière, un après-midi entier consacré aux plaidoiries de Mohamed Abrini, informe son avocate au micro de Nathanaël Vittrant de RFI. Si on a besoin d’une heure on prend une heure, si on a besoin de deux heures on prend deux heures, si on a besoin de cinq heures, on aura nos cinq heures. Je crois qu’on aura toute l’attention de la Cour, c’est en cela que peut être ça peut changer des autres dossiers, des autres procès, c’est qu’on a tout de même quoi qu’on en dise un peu plus de temps ici qu’ailleurs. »

Notre objectif, c'est emporter la conviction des magistrats professionnels Me Marie Violleau, avocate de Mohamed Abrini

Olivia Ronen et Martin Vettes, avocats du seul membre encore en vie des commandos, Salah Abdeslam, plaideront en dernier, le 24 juin. Vendredi, au terme de trois jours d'un réquisitoire à trois voix, le parquet national antiterroriste (Pnat) a requis contre leur client la sanction la plus lourde prévue par le code pénal: la réclusion criminelle à perpétuité incompressible. Cette peine rarissime -prononcée à quatre reprises seulement- rend infime la possibilité d'un aménagement de peine.

« Incapable d'exprimer le moindre remords »

Le Français de 32 ans, qui a soutenu avoir « renoncé » à actionner sa ceinture d'explosifs le soir du 13-Novembre, est le seul dans le box à être jugé comme co-auteur des attaques jihadistes qui ont « épouvanté » et « sidéré » la France. « Il a le sang de toutes les victimes sur ses mains », a dit le Pnat.

Pour le ministère public, qui ne s'est pas laissé émouvoir par les larmes ni les excuses de Salah Abdeslam lors de son dernier interrogatoire, le principal accusé a adopté tout au long du procès « une stratégie de minimisation constante des faits » et s'est montré « incapable d'exprimer le moindre remords ».

Contre les « complices » des attentats, tous membres d'une même cellule jihadiste dont les commandos étaient "interchangeables", le Pnat a aussi requis la perpétuité, en demandant que la période de sûreté soit modelée selon leur degré d'implication.

Les accusés auront la parole en dernier le lundi 27 juin, avant que la cour ne se retire pour délibérer. Le verdict est attendu le 29 juin.

(et avec AFP)

