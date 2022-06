France: Édouard Philippe repointe le bout de son nez

Après les résultats du premier tour des législatives qui ont placé Ensemble au coude à coude avec la Nupes, c'est un peu la soupe à la grimace dans le camp présidentiel qui n'est pas assuré d'avoir la majorité absolue à l'Assemblée nationale au soir du second tour. Une situation qui redonne du poids aux alliés d'Emmanuel Macron, notamment à Horizons, le parti d'Édouard Philippe.

L'horizon s'éclaircit pour Édouard Philippe. Les candidats soutenus par l'ancien Premier ministre ont réussi de bons scores dimanche soir : 42 sont qualifiés pour le second tour et plus de la moitié sont arrivés en tête, de quoi assurer, a priori, un groupe à l'Assemblée et surtout peser dans la coalition de la majorité présidentielle, où le parti d'Emmanuel, En Marche, rebaptisé Renaissance, a peu de chance d'obtenir la majorité absolue à lui tout seul.

Dès dimanche soir, un député sortant LaREM commentait cette situation en déclarant dans un demi-sourire : « la majorité va se réorienter ». Une manière de dire qu'Édouard Philippe allait attirer l'attention et son groupe devenir « charnière ».

Piqure de rappel

L'ancien Premier ministre n'a d'ailleurs pas attendu pour faire entendre sa petite musique. Dans un entretien avec le quotidien français Le Figaro, il réaffirme la nécessité de réformer notamment le système des retraites et fait part de ses interrogations sur le conseil national de la refondation, proposition d'Emmanuel Macron au fonctionnement encore flou, affirmant que « rien ne peut concurrencer l'Assemblée nationale et le Sénat ». Un rappel qui sonne un peu comme une prise de distance.

