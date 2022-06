Législatives françaises: la Nupes mise sur les abstentionnistes pour le second tour

Au lendemain du premier tour des élections législatives, Jean-Luc Mélenchon était l'invité de France 2. Le leader de l'union de la gauche est venu appeler à une mobilisation en faveur de la Nupes, en s'adressant en priorité aux abstentionnistes, pour espérer empêcher Emmanuel Macron d'avoir la majorité absolue. Il a également égratigné le ministre de l'Intérieur, accusé d'avoir manœuvré pour minimiser le résultat de la gauche, en ne décomptant pas une partie des voix affiliées à la Nupes.

Jean-Luc Mélenchon n'a pas prononcé les mots « Matignon » ou « Premier ministre » lors de son discours dimanche soir. Mais officiellement, l'objectif d'envoyer le troisième homme de la présidentielle à Matignon n'est pas abandonné. L'intéressé a tenté de le faire imaginer en disant que « si vous le décidez, alors oui, dans 10 jours, les prix seront bloqués, le SMIC sera augmenté à 1 500 euros ».

Sur France 2 lundi soir, il n’a pas hésité à pointer du doigt le ministre de l’Intérieur: « Je laisse les plaisirs de la bidouille à monsieur Darmanin. Il a fallu lui arracher qu’on puisse appeler par notre nom en allant au Conseil d’État - le Conseil d'État a enjoint mardi au ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin de prendre en considération la Nupes comme “une nuance politique à part entière" lors des législatives, donnant raison à Jean-Luc Mélenchon qui l'avait saisi en référé. Là, il essaie de tripoter des chiffres. Il m’enlève des députés de mon compte. Tout cela, c’est fait pour masquer le fait que le parti macroniste de La République en marche a subi une lourde défaite. »

Une chance de convaincre

Pour Jean-Luc Mélenchon il y a une intention claire qui est de répandre l’idée que la Nupes ne pourrait pas y arriver: « Et si, nous pouvons y arriver. On nous dit dans un sondage que 65% des Français ne veulent pas que monsieur Macron ait la majorité. Il y a 25 millions d’abstentionnistes, donc on peut penser qu’on a une chance de convaincre. Et si les gens vraiment ne veulent pas de monsieur Macron, c’est-à-dire que si c’est un référendum sur monsieur Macron, et c’est ce que je crois, et sur sa politique, pas sa personne bien sûr, il n’y a qu’une seule chose à faire, c’est de voter pour nous, parce que madame Le Pen n’a aucune chance d’avoir une majorité et Les Républicains non plus. »

La Nupes ne part pas favorite dans nombre des duels en raison d'un désavantage sur les réserves de voix: unie dès le premier tour, la gauche a fait le plein, alors qu'Ensemble pourra compter sur les voix de droite. Mais plusieurs dirigeants de la coalition voient tout de même un espoir.

Miser sur les jeunes pour le second tour

Aurélie Trouvé, arrivée largement en tête (53,5%) dans la 9e circonscription de Seine-Saint-Denis, estime qu'il y a « des réserves de voix énormes chez les abstentionnistes », et en particulier « chez les jeunes »: « J'ai fait le tour de ma circonscription dimanche, il n'y avait pas les files de jeunes » vues au premier tour de la présidentielle. Dans l'entre-deux-tours, sur le plan national, annonce-t-elle, « on va insister sur les jeunes, en leur disant : “C'est à vous de déterminer votre avenir au moment où on débat de l'état de la planète dans 50 ans". Les couches populaires aussi, plus promptes à s'abstenir, seront ciblées, au plus près du terrain, avec du porte-à-porte ».

Pour Corinne Narassiguin, la numéro deux du Parti socialiste, « les jeunes étaient ceux qui étaient, lors de la présidentielle, les plus motivés pour mettre la gauche au second tour, il faut qu'on arrive à les mobiliser, leur prouver que c'est possible d'entraver Emmanuel Macron ». Elle estime qu'au-delà du slogan « Mélenchon Premier ministre », « les jeunes approuvent l'union, c'est la coalition dans toute sa diversité qu'il faut mettre en avant ».

Et sur France 2, Jean-Luc Mélenchon a même monté le ton: « Je veux juste dire aux jeunes qu'il faudrait quand même qu'ils se mêlent un peu de leurs affaires, parce que c'est pas la peine de venir râler sur Parcoursup si, après c'est pas pour voter pour ceux qui veulent l'abolir », soulignant aussi que la Nupes partageait avec eux « le souci de la planète ».

