Législatives françaises: Les Républicains limitent la casse et se rêvent en force charnière

Le parti Les Républicains garde la tête hors de l’eau après ce premier tour des élections législatives et a réussi à qualifié 81 candidats, de quoi espérer entre 55 et 65 sièges dimanche.

Après son échec cuisant à la présidentielle, la droite abordait - un peu tremblante - ce scrutin des législatives. À l’issue de ce premier tour, elle a effectivement perdu du terrain, mais avec un peu plus de 10% des suffrages au niveau national, le parti Les Républicains (LR) garde la tête hors de l’eau. Il devrait pouvoir « sauver les meubles » et son rôle pourrait même devenir crucial si jamais Emmanuel Macron n’obtient qu'une majorité relative, dimanche 19 juin.

La droite traditionnelle boit la tasse, mais elle devrait s'éviter la noyade. Avec son allié centriste de l'Union des démocrates et des indépendants (UDI), LR a qualifié 81 candidats au premier tour des législatives. De quoi espérer entre 55 et 65 sièges dimanche, même si l’on est tout de même loin de la centaine de députés actuels.

Alors le candidat dans les Hauts-de-Seine, Philippe Juvin, ne fanfaronne pas: « Nous étions le premier groupe d’opposition, nous ne le serons pas la prochaine fois, mais dans une démocratie, il est normal qu’il y ait une opposition structurée, intelligente. Et aujourd’hui, cette opposition, ça peut être Les Républicains. »

« Aucune voix pour les extrêmes »

L'opposition « constructive » et modérée, c'est la carte que joue LR pour ce deuxième tour. D'autant plus que si Emmanuel Macron n'obtient pas de majorité absolue, la droite pourrait devenir une force charnière avec laquelle le président devrait composer. Et dans ce cas-là, pas question de se vendre à petit prix. Christian Jacob, le patron de LR, fait monter les enchères: « En aucun cas, une force d’appoint, une opposition utile qui ne sera jamais dans les outrances ni dans les excès, mais qui sera déterminée pour voter et amender des réformes pour aller dans le bon sens et pour s’opposer durement à celles qui iront à contresens de ce qui est souhaitable pour le pays. »

Pas d'accord global avec Macron donc, du cas par cas pour tenter d'assurer la survie du groupe LR à l'Assemblée. Lors du conseil stratégique que LR a réuni ce lundi après-midi pour analyser les résultats du premier tour des législatives, la consigne en cas d'élimination de la droite au premier tour a été réitérée: « Aucune voix pour les extrêmes », ce qui revient à mettre extrême droite et union de la gauche sur le même plan.

