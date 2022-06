Le RN reprend du poil de la bête après une campagne en demi-teinte

À cinq jours du second tour des élections législatives en France, le Rassemblement national espère décrocher une trentaine de sièges à l'Assemblée nationale. Une vraie victoire en vue pour le parti de Marine Le Pen qui voulait une revanche dans les urnes après son échec à la présidentielle.

Les conseillers de Marine Le Pen ont le sourire. « On n'est jamais monté aussi haut », répète un membre de la direction du Rassemblement national (RN), sur un petit nuage depuis dimanche soir. 1 200 000 voix en plus par rapport à 2017, les candidats RN sont en tête dans plus de 200 circonscriptions, deux fois plus qu'il y a 5 ans. La perspective d'avoir « un beau groupe » à l'Assemblée fait déjà rêver l'état-major. Environ une trentaine de députés, contre 7 actuellement. Scénario le plus optimiste.

Une campagne pourtant atone

La campagne du RN a pourtant été atone, Marine Le Pen elle-même semblant hésiter sur l'objectif final. « On a fait une campagne sereine, pas bling bling et ça paie », défend un conseiller. Le Rassemblement National espère désormais profiter d'un effet repoussoir contre Jean-Luc Mélenchon et contre l'union de la gauche. Cerise sur le gâteau : la gifle électorale pour Eric Zemmour dans le Var, éliminé dès le 1er tour. « Il a amusé les médias, Zemmour, c'est fini », se réjouit un proche de Marine Le Pen.

