Procès du 13-Novembre: les avocats d'Abdellah Chouaa et Mohammed Amri plaident l’acquittement

Les avocats d’Abdellah Chouaa et de Mohammed Amri avaient la parole ce mardi. L’enjeu pour les premiers était d’éviter un retour en prison de leur client, pour les seconds de permettre qu’il en sorte. À leur encontre, le parquet national antiterroriste a requis respectivement 6 et 8 ans de prison. Compte rendu d’audience.

Publicité Lire la suite

« Je voudrais vous parler d’un homme libre, d’un homme innocent et qui peut tout perdre. Je vais vous parler d’Abdellah Chouaa », commence Me Gwenaël Poirier. « Il a le plus à perdre, car c’est celui qui a effectué le moins de détention préventive. » Si la Cour suit les réquisitions du parquet, il retournera effectivement en prison pour plusieurs années.

Me Adrien Sorrentino prend rapidement la suite, s’indigne que le ministère public ait pu qualifier Abdellah Chouaa de menteur. « J’engage ma conviction d’avocat, ma probité : Abdellah Chouaa ne ment pas. Il est naïf, il a peur, il est parfois stupide dans ses réponses. Mais il ne ment pas », assène-t-il alors que son client a parfois fourni des explications peu convaincantes à la Cour.

Il décrit un homme hospitalisé le week-end qui précède son premier gros interrogatoire, pris d’une crise de panique, qui désobéit aux conseils de son avocat de peur de ne pas apparaître assez coopératif. « Alors il essaye d’apporter des explications, il formule des hypothèses alors qu’avec toute l’honnêteté du monde, il aurait pu dire "je ne sais plus". Et plus il essaye de vous aider, plus il est suspect. » On reproche surtout à Abdellah Chouaa sa proximité avec Mohamed Abrini et de l’avoir notamment conduit à l’aéroport alors qu’il se rendait en Syrie. Pouvait-il l’ignorer ? « Il a toujours vu Mohamed Abrini, fumer, boire, jouer au poker, faire des bêtises, au bras des femmes. Il n’a pas vu parce qu’on ne voulait pas qu’il voit. »

Deux dénonciations

Il tend une photo de Mohamed Abrini, goguenard, dans un passe-tête de foire, une photo qui ne se trouve pas au dossier. « Je comprends que les enquêteurs n’aient pas voulu montrer Abrini comme monsieur Chouaa le voyait en 2015 : un guignol dans une fête foraine », lance Me Serrentino.

Il rappelle qu’Abdellah Chouaa, plusieurs mois auparavant, avait dénoncé son frère à la police, craignant qu’il ne se soit rendu en Syrie. Quand il réalise que Mohamed Abrini lui a menti, qu’il n’est peut-être pas en vacances en Turquie, mais que lui aussi pourrait avoir rejoint la Syrie, il le dénonce à son tour. C’est sur cette base que Mohamed Abrini est interrogé à son retour à Bruxelles.

Les policiers belges se contentent à l’époque de placer son domicile sous surveillance. « On voudrait condamner un homme qui a dénoncé le terrorisme deux fois, qui aurait pu permettre dès octobre 2015, avant les attentats, de remonter jusqu’à la cellule terroriste. », s’époumone l’avocat avant de conclure : « Dix mois d’audience et pas un jour sans que je ne trouve une nouvelle preuve de son innocence. Dix mois de procès où il a pleuré avec les victimes, où il est allé se recueillir avec certaines au Bataclan et sur les terrasses endeuillées. Dix mois de communion et on voudrait le condamner ? Ce serait incompréhensible. »

Monsieur Jourdain

Les avocats de Mohamed Amri s’installent ensuite à la barre. Il lui est notamment reproché l’aide apporté aux frères Abdeslam pour louer les véhicules qui serviront à convoyer les terroristes. Pouvait-il ignorer leur radicalisation ? Me Negar Haeri s’emploie à désamorcer ce premier point. Elle reprend la définition de la radicalisation qu’il avait lui-même donné à la barre : « Les gens radicalisés ne fréquentent pas les cafés, ne boivent pas d’alcool et ne fréquentent pas les filles. » Or, les frères Abdeslam faisaient tout cela.

Pour elle, Mohamed Amri est comme le Monsieur Jourdain de Molière : « Il fait un syllogisme sans le savoir ». Car il n’est pas le seul à se laisser berner par cette fausse contradiction : les enquêteurs belges qui interrogent Brahim Abdeslam à son retour de Syrie arrivent à la même conclusion que lui : il n’est pas radicalisé.

« Plus personne ne conteste l’ambivalence de Brahim Abdeslam », poursuit l’avocate. « La question, c’est de savoir si Mohammed Amri était en mesure de percer cette ambivalence. » Non, répond-elle. Elle poursuit son raisonnement par l’absurde : « Si les frères Abdeslam avaient finalement décidé de ne pas utiliser ces voitures, est-ce que Mohammed Amri serait toujours dans le box ? »

« De l’amour et de l’humanité »

Me Xavier Nogueras prend sa suite et dresse un portrait peu flatteur de son client, mais qui pour sa défense a le mérite de le présenter en idiot utile des frères Abdeslam plutôt qu’en collaborateur conscient des enjeux : « Mohamed Amri, qui adore sa voiture au point de dormir à l’intérieur, qui fume des spliffs, aime Jul, Jason Statham. On a le droit de vous dire qu’il y a une fracture sans faire de chantage sociologique. » Il en vient, enfin, au cœur de ce que l’on reproche à son client : être allé chercher à Paris Salah Abdeslam, seul membre encore en vie des commandos terroristes, pour le ramener à Bruxelles la nuit des attentats.

« Il y a dans ce huis-clos de carlingue, une atmosphère délétère. Il n’y a pas besoin d’avoir un gilet explosif ou une arme braqué sur la tempe pour avoir peur », argumente l’avocat. « Ce very bad trip qu’il n’avait absolument pas anticipé ne peut se terminer que par l’arrestation ou la mort », dit-il encore pour justifier de l’état de sidération « qui vient le paralyser » et que l’accusation avait moqué dans son réquisitoire.

Me Serrentino avait paraphrasé en ouverture de sa plaidoirie le sermon sur la montagne de Jésus, jouant sur la formule : « heureux les simples d’esprit ». Me Nogueras le convoque à son tour avec une relecture aussi moderne que personnelle « Il a dit qu’il fallait se donner de l’amour, pas des balles de kalachnikovs, pas de la haine : de l’amour et de l’humanité. » Et c’est au nom de cette humanité qu’il appelle à acquitter Mohammed Amri. Comme tous les autres, il sera fixé le 29 juin.

►À lire aussi : Procès des attentats du 13-Novembre: la parole est à l’accusation

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne