Procès du 13-Novembre: les défenses d’Ali Oulkadi et Hamza Atou ouvrent le bal des plaidoiries

Les plaidoiries de la défense ont commencé au procès des attentats du 13 novembre 2015. Lundi 13 juin, les avocates d’Ali Oulkadi et Hamza Atou ont ouvert le bal : on reproche principalement aux deux hommes d’avoir aidé Salah Abdeslam dans sa cavale après les attaques. Le Parquet national antiterroriste a requis 5 et 6 ans de prison à leur encontre.

« Vous êtes quelqu’un de bien, monsieur Oulkadi », lance Me Marie Dosé en ouverture des plaidoiries de la défense, elle qui qui avait conclu celles d’un autre procès emblématique, celui des attentats de Charlie Hebdo. « Vous êtes quelqu’un de bien, vous le savez tous ici, et personne ne peut le nier. »

Pendant deux heures avec sa consœur Me Judith Levy, elle dresse le portrait d’un homme écrasé par la lourdeur des charges qui pèsent contre lui : association de malfaiteurs terroristes et recel de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste. Il est pourtant celui contre qui le ministère public a requis la peine la plus légère : 5 ans de prison sans mandat de dépôt. Ali Oulkadi - comme Hamza Atou et Abdellah Chouaa - comparaît d’ailleurs libre, non pas dans le box, mais devant, assis sur un strapontin.

Les avocats généraux dans leur réquisitoire avaient salué l’assiduité de ces trois hommes, tous belges, présents à l’heure à toutes les audiences au prix d’importants sacrifices personnels et financiers. Ali Oulkadi ne pouvait pas se permettre de payer tous les soirs une chambre d’hôtel, alors « il a rejoint Abdellah Chouaa dans un abri de jardin loué à une mamie qui n’a pas posé trop de questions. Il lui a refait l’électricité, ils lui portent ses packs d’eau et tous les soirs, parfois rejoints par monsieur Atou, ils se refont la journée d’audience. Seuls, loin de leurs familles ».

Sur le fond du dossier, Me Marie Dosé s’affaire à rappeler qu’Ali Oulkadi ignorait en le rejoignant dans un quartier de Bruxelles dans la matinée du 14 novembre que Salah Abdeslam rentrait de Paris après une nuit d’horreur.

« C’est Hamza Atou qui l’appelle, rappelle-t-elle. Lui qui cherchait un moyen de se débarrasser du fardeau. Et Salah Abdeslam l’utilise parce que c’est un bon père de famille, jamais condamné : qui pourrait remonter jusqu’à lui ? » Ali Oulkadi était surtout un ami de son frère Brahim, l’un des kamikazes des terrasses. « Oui, il avait perçu des signes de radicalisation, reconnaît l’avocate, mais pas sa bascule dans l’action violente. Sinon, comment expliquer alors qu’il vient d’apprendre de la bouche de son frère qu’il s’est fait exploser à Paris, comment expliquer qu’il lui envoie un message pour savoir où il se trouve ? Il ne veut pas y croire : c’est ça la conscience d’une entreprise terroriste qu’on lui reproche ? »

Un « jeune sans éducation » assistant à la radicalisation des frères Abdeslam

La défense d’Hamza Atou plaide aussi l’ignorance mais joue sur un autre registre. Son avocate Me Delphie Boesel décrit « un jeune sans éducation, imbibé d’alcool et de cannabis », fumant jusqu’à 20 joints par jour, « et il aurait dû comprendre un phénomène de radicalisation que des éducateurs et des policiers mettent des années à percevoir ? » Lui aussi était aux premières loges pour observer la bascule des frères Abdeslam. Il travaillait pour l’aîné Brahim, pour le compte duquel il vendait du shit au café des Béguines, un établissement que l’accusation a dépeint en centre de propagande du groupe État Islamique.

« Toute l’accusation est basée sur le fantasme du café des Béguines, qu’on a décrit en le caricaturant comme un véritable cinéma avec popcorn et boissons gratuites pour regarder en boucle des vidéos de décapitation », ironise Me Delphine Paci, sa deuxième avocate.

« Hamza Atou est poursuivi pour recel de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Peine encourue : 6 ans. Peine demandée ? 6 ans », commence-t-elle. « Recourir une peine maximale à l’encontre d’un très jeune homme de 21 ans au moment des faits, c’est renoncer à l’individualisation des poursuites », insiste Me Boesel. L’accusation a requis 5 ans de prison à son encontre, estimant son rôle plus essentiel dans la cavale de Salah Abdeslam que celui d’Ali Oulkadi puisqu’il est allé le chercher jusqu’à Paris pour le ramener à Bruxelles. Cela quand Oulkadi l’a simplement convoyé d’un quartier de la capitale belge à un autre.

C’est surtout cet aller-retour pour exfiltrer le seul survivant des commandos terroristes qu’on reproche à Hamza Atou. « Il est admis que quand il part il n’a pas connaissance que Salah Abdeslam est impliqué, insiste Delphie Boesel. Il n’a pas le permis mais cela ne l’empêche pas de conduire et de multiplier les virées. Tout cela atteste d’une passion pour la route. Rouler pour du foot, rouler pour des filles, rouler pour du shit, rouler pour rouler. » Voilà pourquoi il accepte selon elle d’accompagner Mohamed Amri jusqu’à Paris.

« Pas en capacité de prendre les bonnes décisions »

Il a pourtant admis que Salah Abdeslam leur avait raconté son rôle dans les attentats quand ils le récupèrent en périphérie de la capitale. Pourquoi à ce moment-là avoir accepté de le ramener ? « On aurait presque envie de le secouer, poursuit Me Boesel. Mais il n’était pas en capacité cette nuit du 14 novembre de prendre les bonnes décisions. Qu’il est facile pour des adultes comme nous de dire que nous aurions eu le courage qu’il n’a pas eu. Quelle prétention ! »

Hamza Atou a passé 2 ans et 6 mois en prison. Si la Cour suit les réquisitions du parquet, il pourrait donc retourner en prison : ce que ses avocates s’attellent à éviter. « Pourquoi nier les vertus pédagogiques du procès ? Celui qui n’a pas vu l’humanité d’Hamza Atou n’a pas voulu la voir. Quel effet aurait un retour en prison si ce n’est un retour en arrière ? »

Des liens entre ces trois accusés et les parties civiles

Me Marie Dosé veut aussi insister sur les liens qui se sont créés au cours des audiences et en dehors entre les parties civiles et les trois accusés qui comparaissent libres. Ali Oulkadi, lors de son dernier interrogatoire, avait d’ailleurs remercié, en pleurs, celles qui venaient le voir à la pause, lui disaient « bonjour » le matin, demandaient comment ça allait. « Merci de me faire sentir encore Ali » avait-il dit.

Son avocate raconte cette jeune femme qui était venue le voir, en larmes elle aussi, pour lui dire qu’elle avait été très touchée par ses mots : « Ils se sont pris dans les bras. » Cette étrange communion absolument impensable à l’ouverture, ce fut ça, aussi, le procès du 13 novembre.

En dehors des audiences, Ali Oulkadi, Abdellah Chouaa et Hamza Atou sont même allés devant la salle du Bataclan, à l’invitation et avec des parties civiles. « Ce pont qui s’est créé, c’est la plus belle chose de ce procès », insiste Me Marie Dosé.

Me Judith Levy qui prend sa suite raconte sa rencontre avec Ali Oulkadi quand elle avait encore des réticences à prendre ce dossier trop lourd. « Les gardiens sont arrivés, tenant au bout de leur laisse un homme entravé. Il s’assoit, il tremble. Au bout de 3 minutes d’entretien, je sais que je ne le lâcherai jamais. C’est la beauté de ce métier, c’est l’honneur de notre robe. »

Alors qu’il a déjà passé 2 ans et demi en prison, dont 31 mois à l’isolement, elle insiste : « Il a déjà purgé sa peine. Il doit pouvoir rentrer libre chez lui. Retrouver sa femme. Emmener ses enfants à l’école et au foot. Il reprendra son métier d’électricien, mais surtout il reprendra sa vie. »

Lorsque leurs plaidoiries se terminent, Ali Oulkadi enlace ses avocates. À la pause, comme tous les jours ou presque, plusieurs parties civiles viennent discuter avec les trois accusés. Un moment d’humanité.

