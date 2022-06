France: Bruno Le Maire prête main forte à Amélie de Montchalin, en difficulté

La ministre française de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires de France (à droite), marche avec le ministre français de l'Économie, des Finances, de l'Industrie et du Numérique, Bruno Le Maire (à gauche), avant une réunion à Palaiseau, dans la banlieue sud de Paris, le 14 juin 2022.

Quinze ministres, dont la cheffe du gouvernement Elisabeth Borne, jouent leur avenir politique dimanche lors du second tour des élections législatives françaises. En cas de défaite, ils perdront leur poste. Certains sont en en danger, à l’instar d’Amélie de Montchalin, soutenue ce mardi par son collègue de l’Économie, Bruno Le Maire.

Publicité Lire la suite

Avec notre envoyé spécial à Palaiseau,

« Je te passe la parole cher Bruno ». Si le poids lourd du gouvernement Bruno Le Maire a fait le déplacement à Palaiseau, c'est pour une raison : « Donner le coup de pouce qui, je l’espère, lui permettra d’être réélue députée », et ainsi garder son siège au gouvernement. Avec 31,4% des voix au premier tour, la ministre de la Transition écologique accuse un retard de 7 points sur son adversaire de la Nupes, l’union de la gauche, l’ancien député socialiste Jérôme Guedj (38,3% des voix). Mais sept points de retard, ça se rattrape, veut croire le ministre de l’Économie : « Il n’y a aucune panique. En revanche, je pense qu’il ne faut pas mésestimer la gravité de l’enjeu de dimanche ».

Amélie de Montchalin, elle aussi, dramatise l’enjeu. « C’est un choix aujourd’hui clair. Il y a deux visions de la France : une vision positive parce que nous voulons conquérir l’avenir, le construire et une vision qui par de nombreux aspects est une vision de désordre ».

La Nupes contre-attaque

Transformer donc ce scrutin local un référendum pour ou contre Jean-Luc Mélenchon. Stratégie identique du côté du socialiste Jérôme Guedj, mais dans le sens inverse. « Il y a toutes celles et tous ceux qui vont faire de ce scrutin un référendum pour ou contre Emmanuel Macron », explique-t-il au micro de RFI. « Il y a un principe en politique qui dit au premier tour, on choisit et au deuxième, on élimine. Là, ils ont la possibilité de choisir le programme de la Nouvelle union populaire écologique et sociale (Nupes) et si d’aventure, ils n’aiment pas tout dans ce programme, ils peuvent juger prioritaires d’éliminer la représentante de monsieur Macron ».

La ministre française de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires de France (à droite), aux côtés du ministre français de l'Économie, des Finances, de l'Industrie et du Numérique, Bruno Le Maire (à gauche), avant une réunion à Palaiseau, dans la banlieue sud de Paris, le 14 juin 2022. © Anthony Lattier/RFI

Avec peu de réserves de voix, les deux candidats vont faire la chasse aux abstentionnistes pendant encore 3 jours comme cette militante : « Vous êtes allé voter la semaine dernière ? Chaque voix va compter, c’est le deuxième tour. C’est Macron stop ou encore. Nous, on veut faire barrage ! »

► À lire aussi : France: face à la percée de la Nupes, Emmanuel Macron dramatise l'enjeu des législatives

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne