Législatives en France: comment gouverner sans majorité absolue?

Emmanuel Macron à l'Élysée ce vendredi 10 juin 2022. AP - Michel Euler

Texte par : Valérie Gas Suivre 2 mn

Le second des tours des législatives s'annonce compliqué pour Emmanuel Macron face à la Nupes de Jean-Luc Mélenchon. À tel point que le président de la République a jugé utile de s'exprimer pour demander aux Français de lui donner une majorité « solide », autrement dit une majorité absolue. Et pour cause, l'enjeu est grand. S'il ne devait disposer que d'une majorité relative à l'Assemblée nationale dimanche soir, son quinquennat prendrait une toute autre tournure.